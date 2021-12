Absurde Sperre wegen Marvel: Hawkeye-Star wurde wegen Spoilern auf Instagram geblockt

Am Ende der 4. Hawkeye-Folge kehrt Florence Pugh als Yelena aus Black Widow zurück. Die Schauspielerin hat ihren Auftritt selbst auf Instagram gefeiert – und hat prompt eine Sperre bekommen.

Die neuste Hawkeye-Folge hat sich den größten Paukenschlag mal wieder bis ganz zum Schluss aufgehoben. Hier entpuppte sich die getarnte Attentäterin im Kampf gegen Clint als Yelena Belova, die wir im MCU-Kinofilm Black Widow als Natashas Ziehschwester sowie potenzielle neue Black Widow kennengelernt haben.

Yelena-Darstellerin Florence Pugh hat ihre Marvel-Rückkehr in Hawkeye direkt selbst auf Instagram gefeiert. Dabei kam ihr der Spoiler-Wahn vieler Fans in die Quere und hat umgehend zu einer absurden Sperre geführt.

MCU-Star Florence Pugh wurde nach neuer Hawkeye-Folge auf Instagram geblockt

Nachdem die vierte Hawkeye-Folge auf Disney+ veröffentlichte wurde, wanderte Yelena als Hashtag auf Twitter zum Beispiel direkt in die Trends. Neben vielen Marvel-Fans wurde der Auftritt der Figur auch von Darstellerin Florence Pugh selbst mit einem Instagram-Post aus zwei Bildern mit Yelena gefeiert.

Einigen MCU-Fans, die die Folge wohl noch nicht gesehen hatten, ging dieser Post aber anscheinend zu weit. Stunden später postete Pugh laut Comic Book diese Instagram-Story:

Offenbar wurde ihr Post zu Hawkeye von wütenden User:innen gemeldet, weshalb Pugh eine Sperre von Instagram bekommen hat. Genauere Details dazu beschrieb die Schauspielerin nicht und ihr Hawkeye-Post zu Yelenas Rückkehr wurde auch noch nicht gelöscht. Sie schreibt nur, dass sie nichts mehr zu der Serie posten darf.

Pugh bezeichnet die Sperre als mehr als lächerlich und kann es kaum glauben, dass ihre liebevolle Euphorie gegenüber einer Serie, in der sie selbst mitspielt, zu einer Sperre führen konnte. Die Aktion bringt mal wieder den gegenwärtigen Spoiler-Wahn auf den Punkt, bei dem Details selbst nach der Veröffentlichung der Folge zu wütenden Beschwerden oder Shitstorms folgen können.

Wer sich nicht erinnert oder Black Widow noch gar nicht gesehen hat: In der Abspannszene des MCU-Films bekommt Yelena an Natashas Grab von der mysteriösen Valentina Allegra de la Fontaine mitgeteilt, dass Clint Barton aka Hawkeye hinter dem Tod ihrer Ziehschwester stecken soll. Das erklärt, wieso sie sich in der Hawkeye-Serie jetzt als Attentäterin auf den Marvel-Bogenschützen stürzt.

