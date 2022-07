Absurder DC-Logikfehler: Diese Batman-Szene ist bis heute unfassbar dämlich

The Dark Knight Rises ist unter DC-Fans der umstrittenste Film aus Christopher Nolans Batman-Trilogie. Besonders eine Szene ist jedoch bis heute unfassbar dämlich.

Mit The Dark Knight hat Christopher Nolan einen der am meisten gefeierten Superheldenfilme aller Zeiten geschaffen. Beim Nachfolger sowie Trilogie-Abschluss The Dark Knight Rises gingen die Meinungen dann stärker auseinander. Viele bemängeln an dem DC-Blockbuster vor allem das überladene Drehbuch.

Außerdem enthält der Batman-Film eine der schlechtesten Sterbeszenen der letzten 15 Jahre. Daneben gibt es aber einen weiteren The Dark Knight Rises-Moment, der als Logikloch auch 10 Jahre nach dem Kinostart noch ärgerlich ist.

Diese The Dark Knight Rises-Szene ist und bleibt unfassbar dämlich

In Nolans Batman-Abschluss gelingt es Bösewicht Bane (Tom Hardy), Gotham City einzunehmen. Das schafft er jedoch durch eine unglaublich absurde Szene. Als die Polizei der Stadt herausfindet, dass sich der Antagonist in der Kanalisation aufhalten soll, stürmen alle Gesetzeshüter:innen den unterirdischen Tunnel. Und damit ist tatsächlich die gesamte Polizei von Gotham City gemeint.

Natürlich entpuppt sich die Aktion als Falle, durch die alle Polizist:innen in der Kanalisation eingesperrt werden und die Stadt komplett schutzlos ist. Auch wenn in Drehbüchern zu großen Blockbustern immer wieder die ein oder andere Logiklücke auffällt, ist eine solche Szene bis heute kaum zu erklären.



Nach Christopher Nolans Batman-Trilogie sind sowohl Ben Affleck als auch Robert Pattinson zuletzt in die Rolle des Dunklen Ritters geschlüpft. Dark Knight-Star Christian Bale hält sich dabei die Tür für eine Rückkehr offen. Zuletzt sagte er, er würde den DC-Helden nochmal spielen, wenn Nolan mit einer neuen Idee für einen weiteren Batman-Film auf ihn zukommen würde.



