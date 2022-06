The Dark Knight 4 mit Christian Bale: Jetzt steht die Bedingung für die Batman-Rückkehr fest

Batman-Fans können von Christian Bale in der Dark Knight-Trilogie nicht genug bekommen. Der würde für einen 4. Teil zurückkehren. Aber eine Voraussetzung gibt es.

Christian Bale gilt vielen als der beste Batman-Darsteller und The Dark Knight als Meisterwerk des Superheldenfilms. Der Schauspieler hat erörtert, dass er erneut in die DC-Rolle schlüpfen würde. Aber nur unter einer Bedingung.

The Dark Knight 4: Christian Bale kehrt nur mit Christopher Nolan als Batman zurück

Und die ist, dass mit Christopher Nolan der Schöpfer der Dark Knight-Trilogie erneut auf dem Regiestuhl sitzt. Gegenüber Screenrant sagte Bale:

Es wäre etwas Besonderes, wenn Chris Nolan jemals zu sich sagen würde: "Ich habe da noch eine Geschichte zu erzählen." Und wenn er die mit mir umsetzen will, bin ich dabei.

Es scheint aber äußerst fraglich, ob es jemals dazu kommt. Ein vierter Film ist bisher nicht geplant, und auch Bale eröffnet: "[Ich und Nolan] sagten uns: 'Lass uns drei Filme machen und es beenden. Lass es uns nicht zu sehr in die Länge ziehen.'"

Seit Bales letztem DC-Auftritt haben Ben Affleck und Robert Pattinson seine Nachfolge angetreten. Letzterer wird den dunklen Ritter auch in The Batman 2 verkörpern. Und Bale hat mittlerweile ohnehin ins Marvel-Lager gewechselt.

Wünscht ihr euch Dark Knight 4 mit Christian Bale?