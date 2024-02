Action-Abenteuer neu bei Netflix: Großartige Rätseljagd mit aufwendigen Effekten und Spider-Man-Star Tom Holland

Hollywood hat eines seiner spannendsten Genres sträflich vernachlässigt: Abenteuerfilme. Doch heute startet bei Netflix einer der neuesten Vertreter dieser Kategorie, der neue Hoffnung auf Schätze, Weltreisen und Action macht.

Wer hat nicht als Kind davon geträumt, einmal eine geheimnisvolle Karte voller rätselhafter Hinweise zu finden? Mit ihr auf ein Abenteuer zu gehen und einen sagenumwobenen Schatz zu finden? Wer sich dieses innere Kind bewahrt, verliert nie ganz die Begeisterung für Abenteuerfilme. Rätsel untergegangener Zivilisationen, Schnitzeljagden im Dschungel – übrig geblieben ist davon aktuell nicht viel.

Doch glücklicherweise gibt es mit Uncharted auf Netflix jetzt Schnitzeljagd-Nachschub fürs Heimkino. Der Film führt uns durch altehrwürdige Städte, hoch über die Wolken und auf den türkisblauen Ozean. Und macht dabei mit Tom Holland endlich die Bühne frei für einen neuen Helden, der das Abenteuergenre wiederbeleben könnte.



In Uncharted auf Netflix geht es ganz klassisch auf Schatzsuche rund um die Welt

Nathan Drake (Tom Holland) alias Nate ist ein ganz normaler Barkeeper. Gut, vielleicht beklaut er ab und an seine wohlhabende Kundschaft. Vielleicht hat er eine Veranlagung zum Tricksen. Und eventuell sucht er auch heimlich nach seinem verschwundenen Bruder Sam, mit dem gemeinsam er immer nach dem verschwundenen Schatz des Entdeckers Ferdinand Magellan suchen wollte.

Ein erstes richtiges Lebenszeichen von Sam erhält Nate ausgerechnet über eines seiner Opfer. Denn Victor "Sully" Sullivan (Mark Wahlberg) lässt sich nicht so einfach bestehlen und braucht Nates Hilfe, um sowohl Sam als auch den Goldschatz Magellans aufzutreiben.

Sony Uncharted

Aus dem ungleichen Duo wird gezwungenermaßen ein Team, als eine weitere Partei sich auf Schatzsuche begibt: Santiago Moncada (Antonio Banderas) und seine skrupellose Gefolgschaft. Moncada ist der Nachfahre derjenigen Adeligen, die Magellans Reisen damals mitfinanzierten. Seiner Meinung nach steht ihm der Schatz also rechtlich zu. Und er macht vor nichts halt, um ihn in die Finger zu bekommen.



Doch Nate und Sully haben andere Pläne und lassen sich auch von den bösartigsten gegnerischen Zügen nicht aufhalten. Die Suche führt sie bald um die gesamte Erde und an ebenso atemberaubende wie gefährliche Orte.



Uncharted gibt dank Tom Holland Hoffnung für ein geniales, aber aussterbendes Genre

Uncharted ist vor allem eins: ein neuer, frischer Abenteuerfilm. Dieses Genre war einmal eines der wichtigsten in Hollywood und hat für viele überhaupt erst die Liebe zum Kino geweckt. Doch die großen Abenteurer unserer Zeit sind leider noch immer dieselben wie vor über 20 Jahren. Wer reist derzeit mit uns ins Ungewisse? Ein 80-jähriger Harrison Ford in Indiana Jones und das Rad des Schicksals, ein alternder Tom Hanks in Inferno.

Doch Uncharted pustet den Staub von der Abenteuerkiste. Auftritt: Tom Holland. Er ist das Herz einer endlich wieder richtig dynamischen und rasanten Jagd um den Globus. Holland hat sichtlich Spaß an seiner Rolle, ist noch kein bisschen verbraucht. Er ist charmant, hellwach, für jede Action zu haben. Holland wirkt ebenso rätsel-klug wie liebenswürdig und trotzdem nie um einen Spruch oder Tritt verlegen.

Sony Uncharted

Uncharted macht einfach gute Laune, denn niemand bremst das notwendige Tempo aus und eine neue Generation übernimmt das Ruder. Eine Generation, von der wir mehr zu sehen bekommen sollten. Denn auch in einer modernisierten Welt mit immer weniger blinden Flecken auf der Landkarte gibt es noch so viel zu entdecken, so viel zu erleben. Und Tom Holland alias Nathan Drake hat jede Menge zu tun.



Wer endlich einmal wieder den Nervenkitzel des Unentdeckten spüren will, kann das jetzt mit Uncharted im Netflix-Streaming-Abo.