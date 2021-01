Action-Epos 300 endlich wieder in 4K: Zack Synders Film hat das DC-Universum stark geprägt

Im März erscheint 300 als 4K-Disc. Gerade durch den spektakulären Look, der nachfolgende Comicfilme wie das DC-Universum beeinflusst hat, lohnt sich das Wiederentdecken in perfekter Qualität.

Tosendes Kampfgebrüll, stahlharte Männerkörper und brutale Schlachten in Zeitlupe sind die Kernzutaten von 300. Das Action-Epos von Zack Snyder ist 2007 eingeschlagen und wurde damals zu einem der erfolgreichsten Filme des Jahres.

Wer den Film hierzulande in der optimalen Qualität genießen wollte, musste sich gedulden. Auch wenn 300 schon lange auf Blu-ray erschienen ist, gab es erst 2020 eine deutsche 4K-Veröffentlichung. Das limitierte Steelbook, das letzten Oktober erschienen ist, gibt es aber kaum noch im Handel.

Ab sofort könnt ihr euch den Blockbuster wieder in perfekter Qualität vorbestellen, bevor 300 am 25. März 2021 wieder als 4K UHD erscheint.

300 war durch seine einzigartige Optik stilprägend

Mit Sin City von Robert Rodriguez ist 2005 der erste Film erschienen, der die Ästhetik von Comics fast identisch auf die Kinoleinwand brachte. Auch Zack Snyders 300 basiert auf einer Comicvorlage von Sin City-Autor Frank Miller. Der Regisseur treibt den in Sin City eingeschlagenen Stil aber noch weiter.

Schaut hier mal wieder den Trailer zu 300!

300 - Trailer (Deutsch) HD

Auch Snyder drehte seinen Film mit dem sogenannten Digital-Backlot-Verfahren. Dabei werden die Szenen im Studio vor Bluescreens und Greenscreens gefilmt, um alle Hintergründe im Anschluss digital einzufügen.

Der Effekt, für den 300 rund ein Jahr lang in der Postproduktion bearbeitet werden musste, kommt dem Look von Comics extrem nahe und verschmelzt reale Menschen mit der betont künstlichen Umgebung.

Hinzu kommt die Überstilisierung, durch die Zack Snyder und sein Team die Farben von 300 nochmal stärker aufgedreht und so eine übersättigte Comic-Optik in Filmform geschaffen haben. Während der Regisseur die einzelnen Panels aus dem Comic fast originalgetreu umsetzte, schuf Snyder auch eine unverkennbare Action-Ästhetik.

Die extremen Zeitlupen in den Schlachten des Films, die der Action nochmal eine epischere Intensität verleihen, sind zum ikonischen Markenzeichen geworden.

© Warner Bros. 300 mit Gerard Butler

Der besondere Stil von 300 zieht sich auch durch das DC-Filmuniversum

Das neue DC-Filmuniversum, das Zack Snyder mit seinem Superman-Film Man of Steel begründete, würde ohne den Stil von 300 und den Einfluss des Regisseurs sicher ganz anders aussehen. Auch wenn zum Beispiel die Blockbuster aus dem Marvel Cinematic Universe sehr stark vor Greenscreens gefilmt werden, fehlt ihnen die spezielle Bearbeitung und Ästhetik, in die Zack Snyder seine Comicverfilmungen hüllt.

Selbst DCEU-Filme wie Wonder Woman, die der Regisseur nicht selbst inszeniert hat, sind in bestimmten Momenten stark an den Stil des Filmemachers angelehnt. Dazu gehört natürlich auch wieder der markante Einsatz von Zeitlupen in den Actionszenen.

Um die visuelle Klasse von Zack Snyder gebührend feiern zu können, lohnt sich deshalb die neu erscheinende 4K-Disc von 300. In der bestmöglichen Qualität lässt sich hier noch einmal die Geburt eines besonderen Stils erleben, der ein ganzes Comicfilm-Universum beeinflusst hat.

