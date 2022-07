Action-Epos heute im TV: Tom Cruise war nur Zentimeter von einem furchtbaren Unfall entfernt, weil die Technik versagte

Heute läuft ein Action-Kracher im TV, der am Set Tom Cruise fast den Kopf gekostet hätte. In einer Szene kam ihm das Schwert eines Kollegen bedrohlich nahe.

Kletterei an startenden Flugzeugen und Hochhäusern, haarsträubende Motorradsprünge oder Szenen im Kampfjet. Tom Cruise riskiert an fast jedem Set sein Leben. Bei Last Samurai hätte er es aber durch einen Unfall tatsächlich beinahe verloren. Kaum mehr als ein Zentimeter trennte ihn offenbar von der Enthauptung durch Co-Star Hiroyuki Sanada.

Schaut euch hier den Trailer zu Last Samurai an:

The Last Samurai - Trailer (Deutsch)

Im TV: Tom Cruise hätte am Last Samurai fast seinen Kopf verloren

Das erzählte der japanische Schauspieler (Wolverine: Weg des Kriegers) 2004 gegenüber The Guardian . Cruise, der zu Beginn des Films als amerikanischer Veteran gegen die Samurai zu Felde zieht, saß in einer Szene auf einem mechanischen Pferd. Das warf ihn wegen einem Defekt aber nicht planmäßig ab. Er konnte daher auch nicht dem Schwert seines Co-Stars ausweichen, das der in seine Richtung schwang. Sanada führt aus:

Toms Hals war direkt vor mir und ich wollte mein Schwert aufhalten, aber das ist schwer mit einer Hand. [...] Die Crew schrie von allen Seiten auf. Sie dachten schon, Toms Kopf würde durch die Luft fliegen.

Offenbar konnte er die Klinge erst "einen halben Zoll" vor Cruises Hals zum Stehen bringen. Dem erfahrenen Kampfsportler Sanada (via Outnow ) gelang es aber, den Vorfall ohne Blutvergießen zu beenden. Die exakte Szene der Fast-Enthauptung nennt er zwar nicht. Mit großer Wahrscheinlichkeit handelt es sich aber um die erste Schlachtsequenz, in der beide Stars zu Pferde unterwegs sind.



Es ist längst nicht die einzige Szene, in der Tom Cruise fast sein Leben verloren hätte. Aber zwischen all den Arten lebensbedrohlicher Situationen ist die Beinahe-Enthauptung durch ein japanisches Schwert womöglich doch etwas Besonderes.

Wann kommt das Action-Spektakel Last Samurai im TV?

Last Samurai läuft am heutigen Samstag um 22.05 Uhr auf Sat.1. Wer da keine Zeit hat, kann den Film um 3.10 Uhr nachholen. Ohne Werbung hat er eine Länge von 154 Minuten.

