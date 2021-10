Action-Fantasy-Epos im TV: Gewaltiger Keanu Reeves-Flop verdient eine zweite Chance

Heute Abend kommt einer der größten Flops in Keanu Reeves' Karriere im Fernsehen. 47 Ronin war ein finanzielles Desaster, verdient aber trotzdem eine zweite Chance.

Hinweis: Dieser Artikel erschien in ähnlicher Form bereits im März 2021.

Keanu Reeves befindet sich wieder Hoch im Kurs. Seit John Wick gehört er zu den gefragtesten Actionstars in Hollywood. Wenn alles planmäßig läuft, werden wir ihn Ende des Jahres sogar wieder als Neo in Matrix 4 auf der großen Leinwand sehen. In den letzten Jahren hatte der Schauspieler jedoch nicht nur Erfolge zu verbuchen.

Ausgerechnet eines seiner spannendsten Projekte entpuppte sich als gewaltiger Flop. Die Rede ist von dem Fantasy-Epos 47 Ronin, das 2013 in die Kinos kam und vom Publikum verschmäht wurde. Heute Abend könnt ihr dem Film eine zweiten Chance geben. Um 20:15 Uhr läuft 47 Ronin auf RTL Nitro. Darüber hinaus befindet sich der gescheiterte Blockbuster im Streaming-Angebot von Amazon Prime.

Das passiert in 47 Ronin mit Keanu Reeves

Im Mittelpunkt der Geschichte befindet sich der gesetzlose Samurai Kai (Keanu Reeves), der als Findelkind von Walddämonen aufgezogen wurde und sich im Verlauf des Films der titelgebenden Gruppe anschließt. Die 47 Ronin stellen sich unter der Führung von Ōishi (Hiroyuki Sanada) gegen den Fürsten Kira (Tadanobu Asano), der sich mithilfe von Zauberei einfach das nimmt, was er will.

47 Ronin wurde mit einem gewaltigen Budget von 175 Millionen US-Dollar produziert. Die Ressourcen für einen großen Fantasy-Blockbuster waren definitiv vorhanden. In den USA spielte der Film allerdings nur 38 Millionen US-Dollar ein. Weltweit kommt er auf 152 Millionen US-Dollar - ein Verlustgeschäft in jeder Hinsicht.

Keanu Reeves-Flop: Eine zweite Chance für 47 Ronin

Die Kritiken waren dem ambitionierten Werk seinerzeit nicht gut gestimmt. Auch ich war nach dem Kinobesuch maßlos enttäuscht und habe 47 Ronin seit dem nie wieder gesehen. Jedes Mal, wenn ich über ein Bild aus dem Film stolpere, kehrt aber meine Neugier zurück. Denn eigentlich sieht das genau wie das Samurai-Epos aus, das ich mir immer gewünscht habe.

Entfesselte Drachen, furiose Kämpfe und ein Keanu Reeves, die sich hingebungsvoll in seiner Rolle als verstoßener Krieger einfindet: Das sind eigentlich die perfekten Zutaten für eine Filmerfahrung, die mich aus der Welt reißt und ein aufregendes Abenteuer erleben lässt. Mit mehreren Jahren Abstand bin ich definitiv bereit, 47 Ronin eine zweite Chance zu geben.

