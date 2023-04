Action-Genies klauen für Amazon-Serie bei James Bond und erklären, was Citadel trotzdem besser macht

Die Marvel-Meister Joe und Anthony Russo haben sich für ihre Amazon-Serie Citadel kräftig bei James Bond bedient. Joe Russo und Regisseur David Weil zufolge bessert ihre Serie aber viele Fehler des 007-Franchise aus.

James Bond als Serie, die 200 Millionen Dollar kostet und bei Amazon Prime verfügbar ist. So könnten 007-Fans die Agenten-Serie Citadel zusammenfassen. Das ultrateure Prestigeprojekt der Marvel-Genies Joe und Anthony Russo (u.a. Avengers 4: Endgame) schickt Game of Thrones-Liebling Richard Madden als Elite-Agenten mit Gedächtnisverlust ins Feld.

Citadel überzeugt mit virtuos choreografierten Action-Szenen und einem extrem charmanten Duo aus Madden und Priyanka Chopra Jonas. Aber bietet die Serie Bond-Fans überhaupt etwas Neues? Joe Russo und Regisseur David Weil scheuen den Vergleich kein bisschen. Im Gegenteil: Im Interview mit Moviepilot erklären sie, was ihr internationales Serien-Projekt sogar besser macht

Marvel-Meister über die James Bond-Einflüsse von Citadel: "Wir stehlen, was wir lieben"

"Es ist, wie das Sprichwort sagt", erklärt Russo im Gespräch mit Moviepilot. "Große Jazzmusiker borgen nicht, sie stehlen. Wir stehlen, was wir lieben." Und das ist eindeutig: Richard Madden trinkt Cocktails im maßgeschneiderten Anzug. Es gibt rasante Schießereien im Zug. Eine Paragliding-Szene. Und eine Verfolgungsjagd auf Skiern.

Amazon Prime Video Regisseur David Weil und Produzent Joe Russo im Citadel-Interview mit Moviepilot

Ein paar große Unterschiede gäbe es dann aber doch zwischen Citadel und dem großen Vorbild, wie Joe Russo betont:

Bond ist das Filmuniversum eines weißen Mannes. Bei Citadel gibt es viel mehr Diversität. Es gibt zwei Hauptfiguren. Priyanka [Chopra Jonas’] Figur treibt große Teile der Story voran, quasi eine Umkehrung der Bond-Prinzipien. Wir haben Figuren, die mit ihrer Vergangenheit und der Moral dieser Vergangenheit kämpfen. So ein düsteres Thema gibt es in den Bond-Filmen nicht.

Die Amazon-Serie zeigt ein Story-Universum, dessen Entwicklung "härter" als die letzten Avengers-Filme gewesen sein soll

Diversität will Citadel nicht nur in seiner Besetzung bieten. Für die Amazon-Serie sind bereits mehrere Spin-offs geplant, die nicht nur in anderen Teilen der Welt spielen, sondern auch ganz bewusst aus anderen kulturellen Perspektiven entwickelt wurden.

Joe Russo zufolge habe diese Herausforderung sogar die immensen Anstrengungen eines MCU-Drehs überstiegen.

Es gibt eigene Teams in Italien und Indien, die mit David [Weil] daran arbeiten, das Serien-Universum zu erschaffen. Das ist viel härter als alles, was wir je bei Marvel gemacht haben.

Laut Deadline soll unter anderem noch Mexiko als Schauplatz dienen. Wann die Spin-offs kommen, ist bisher unbekannt. Klingt nach serieller Mammut-Aufgabe, oder? "Dafür gibt es niemand besseren als Joe", ist Regisseur David Weil überzeugt.

Ob er damit recht hat, können wir ab dem 28. April bei Amazon Prime Video selbst herausfinden. Dann startet die erste Staffel von Citadel. Eins steht aber schon jetzt fest: Richard Madden hat ein gutes Argument im Rennen um den nächsten James Bond.

