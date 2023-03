Der James Bond-Nachfolger von Daniel Craig steht angeblich fest: Neue Aussagen von Kingsman-Star Taron Egerton deuten das an

Wer wird der nächste James Bond nach Daniel Craig? Kingsman-Star Taron Egerton ist auf jeden Fall nicht mehr im Rennen.

Taron Egerton hat in der Kingsman-Reihe seine Bewerbung für die Nachfolge von Daniel Craig als James Bond abgegeben. Aber gereicht hat es anscheinend nicht für das hochkarätige Casting. In einem neuen Interview deutete der Darsteller des Elton John in Rocketman nebenbei an, dass der neue James Bond bereits ausgewählt wurde. Aber was ist dran an der Geschichte?



Das sagt Taron Egerton über das James Bond-Casting

Egerton befindet sich derzeit auf der Promo-Tour für den kommenden Film über die Entstehung des Spielklassikers Tetris. Bei Total Film wurde er nach dem Stand des Casting für James Bond gefragt:

Naja. Also, ich glaube, die haben schon jemanden und ich bin es nicht.

20th Century Pictures Taron Egerton in Kingsman

Im nächsten Teil seiner Antwort ruderte Egerton etwas zurück, nachdem er gefragt wurde, ob er das weiß oder eher instinktiv glaubt:

Ja, ich meine, ich war nie Teil dieser Gespräche. Ich hab die Broccolos nicht getroffen. Sie haben nie nach mir gefragt. [...] Ich glaube, es gibt viel, viel bessere Kandidaten für diese Rolle als mich.

Trotzdem überrascht es etwas, dass Egerton, der "nicht Teil der Gespräche war", zunächst mit der Antwort herausplatzte, dass das Produzenten-Team die Wahl schon getroffen habe. Informationen dieser Art können sich gerüchteweise in der Branche verbreiten. Auf konkretere Auskünfte über die Zukunft von James Bond müssen wir wohl noch eine Weile warten. Im Juni 2022 hat Produzentin Barbara Broccoli prognostiziert, dass die Dreharbeiten für Bond 26 frühestens 2024 starten.

Zur Erinnerung: Daniel Craigs offizielle Bekanntgabe als James Bond erfolgte im Oktober 2005, der Drehbeginn war im Januar 2006. Ein ähnlicher oder längerer Abstand ist auch beim neuen 007 vorstellbar.

Wer sind die Favoriten im Rennen um Daniel Craigs 007-Nachfolge?

Der Favorit der Buchmacher und auch mancher Branchen-Experten ist Aaron Taylor-Johnson, der angeblich ein geheimes Vorsprechen bei Broccoli hatte. Es ist denkbar, dass sich Taron Egerton auf ihn bezieht.

Weitere Namen im Rennen um das Craig-Erbe sind James Norton (McMafia), Regé-Jean Page (Bridgerton) und Henry Cavill (The Witcher).