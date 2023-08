Action-Kracher mit Jason Statham und Sylvester Stallone-Abschied: Neuer Expendables 4-Trailer teast ultra blutiges Spektakel

Zu The Expendables 4 wurde nochmal ein neuer Trailer veröffentlicht, der seiner höheren Altersfreigabe gerecht wird. Das Action-Feuerwerk wird mit vielen harten Szenen vorbereitet.

Ihr wollt einen Film mit R-Rating, ihr bekommt ihn. Nachdem The Expendables 3 mit zahmerer Altersfreigabe viele Fans enttäuschte, dreht die kommende Fortsetzung beim Gewalt-Level wieder voll auf.

Vor dem Kinostart von The Expendables 4 im September ist jetzt noch ein neuer Trailer erschienen, der extra brutal ausgefallen ist. Schaut die Vorschau zum Action-Blockbuster, mit dem sich Sylvester Stallone aus dem Franchise verabschieden wird.

Hier ist der neue blutige Expendables 4-Trailer:

The Expendables 4 - Trailer 2 (English) (HD)

In The Expendables 4 bekommt das Team eine neue Führung

Im kommenden Teil wird Stallone ein letztes Mal in seiner Rolle als Barney Ross zu sehen sein. Wie bereits feststeht, werden Jason Statham und Neuzugang Megan Fox in ihren Rollen das Expendables-Team anführen.

Der Cast von The Expendables 4 im Überblick:

Wann startet The Expendables 4 im Kino?

In Deutschland kommt der neue Teil der Action-Reihe am 21. September 2023 ins Kino.

Regie führte bei The Expendables 4 Scott Waugh, der bisher unter anderem den Kriegsfilm Act of Valor und die Videospiel-Verfilmung Need for Speed gedreht hat.



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt.

