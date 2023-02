Action-Spektakel mit Keanu Reeves hat gigantische Laufzeit: John Wick 4 wird der Avatar 2 unter den John Wick-Filmen

Die John Wick-Reihe mit Keanu Reeves steht für adrenalingeladene und extrem stylishe Actionszenen. Spätestens mit Teil 4 verwandelt sich der Rachefeldzug in ein Action-Epos.

Erinnert ihr euch noch daran, als der erste John Wick-Film vor sieben Jahren in die Kinos kam? Damals folgte die Action einer einfachen Prämisse: Der von Keanu Reeves gespielte Titelheld will den Mord an seinem Beagle rächen. In schlanken 101 Minuten konnten wir diesen Rachefeldzug beiwohnen. Doch diese Zeiten sind längst vorbei.

John Wick hat sich in eine der lukrativsten Filmreihen verwandelt und wird neben weiteren Fortsetzungen aktuell mit diversen Spin-offs zum Franchise ausgebaut. Zu den ausgezeichnet inszenierten Actionszenen gehört inzwischen eine ganze Mythologie rund um das Auftragskiller-Universum, in dem sich John Wick bewegt.

Mega-Laufzeit bestätigt: John Wick 4 geht fast drei Stunden

Damit steigert sich jedoch nicht nur die Anzahl der Stunts und Stars. Auch die Laufzeit nimmt beständig zu. Ging John Wick: Kapitel 2 knapp über zwei Stunden, passierte John Wick: Kapitel 3 die 130-Minuten-Marke. Das ist alles noch vertretbar. Doch jetzt haltet euch fest: John Wick: Kapitel 4 geht 169 (!) Minuten, wie Collider herausgefunden hat.

Hier könnt ihr den Traier zu John Wick: Kapitel 4 schauen:

John Wick 4 - Trailer (English) HD

Damit liegt die Actionreihe im Trend: Dass große Blockbuster vor Überlänge nicht zurückschrecken, ist kein Geheimnis. Inzwischen haben wir uns jedoch selbst von den üblichen zweieinhalb Stunden entfernt. Avengers 4: Endgame und Avatar 2: The Way of Water schießen gerne über drei Stunden Laufzeit hinweg.

Nun sind wir gespannt, wie John Wick: Kapitel 4 diese epische Laufzeit rechtfertigen will. Allzu lange müssen wir auf den Film nicht mehr warten. Bereits am 23. März 2023 stürzt sich Reeves in das neue Action-Inferno. Wenn in Hollywood jemand fast drei Stunden Non-Stop-Action inszenieren kann, dann Chad Stahelski.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.