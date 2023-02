Action-Spektakel mit Keanu Reeves: John Wick 4 protzt im neuen Trailer mit knallharten Fights und gleich 2 Martial-Arts-Göttern

Vier Jahre nach seinem letzten Auftritt kehrt Keanu Reeves als John Wick zurück. Jetzt gibt es einen neuen Trailer für Kapitel 4 der Action-Film-Reihe.

Seit John Wick: Kapitel 3 aus dem Jahr 2019 warten wir auf die Rückkehr des von Keanu Reeves gespielten Hundeliebhabers, der unfreiwillig in einen Krieg mit der globalen Unterwelt gezogen wurde. Nun ist endlich wieder Wick-Saison, zumindest für Fans von Gun-Fu, ausgeklügelten Choreografien und einsilbigen Haudraufs. Heute ist der neue Trailer für John Wick: Kapitel 4 erschienen, in dem sich mit Donnie Yen und Scott Adkins gleich zwei Kampfsport-Filmgötter die Ehre geben.

Schaut euch hier den Trailer für den Action-Film an:

John Wick Kapitel 4 - Trailer 3 (Deutsch) HD

John Wick: Kapitel 4 spielt in New York, Paris und Osaka

Die offizielle Synopsis für das vierte Abenteuer des ehemaligen Auftragskillers lautet wie folgt:

John Wick nimmt den Kampf gegen seine bisher tödlichsten Gegner auf im kommenden vierten Teil der Reihe. Während der Preis, der auf seinen Kopf ausgesetzt ist, immer weiter wächst, weitet Wick seinen Kampf gegen den High Table auf den Rest der Welt aus, als er die mächtigsten Köpfe der Unterwelt aufsucht, von New York über Paris bis nach Osaka und Berlin.

Dabei trifft Wick auf diverse neue Gestalten der Unterwelt, die teils von einschlägigen Action-Stars gespielt werden. Allen voran stehen die beiden Martial-Arts-Ikonen Donnie Yen (Ip Man) und Scott Adkins (Undisputed IV - Boyka is Back). Letzterer ist dabei kaum wiederzuerkennen und trägt den schönen Figuren-Namen Killa, der in seiner Freizeit ganz bestimmt Gedichte schreibt und Origami-Schmetterlinge faltet.

Die Galerie mit Charakterpostern zeigt das Ensemble von John Wick: Kapitel 4 in voller Pracht:

LEONINE LEONINE LEONINE LEONINE LEONINE LEONINE LEONINE LEONINE LEONINE LEONINE

Eine Übersicht der Besetzung des Action-Films und weitere Informationen findet ihr in diesem Artikel.

Schon nächsten Monat kommt der Action-Film mit Keanu Reeves ins Kino

Lange müssen wir nicht mehr auf den ersten Wick-Film seit 2019 warten. John Wick: Kapitel 4 kommt am 23. März 2023 in die deutschen Kinos. Regie führt zum vierten Mal Chad Stahelski.

Eines steht dabei jetzt schon fest: In Sachen Laufzeit wird die Fortsetzung alles Gesehene in der Reihe toppen. Ob er auch an die Qualität der Vorgänger anschließen kann, wird sich in wenigen Wochen zeigen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.