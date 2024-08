"Änderte mein Leben": Jenna Ortega verdankt diesem Denzel Washington-Film ihre Karriere

Ein Action-Film mit Denzel Washington löste in Wednesday-Star Jenna Ortega den Wunsch aus, Schauspielerin zu werden. Grund war die Performance von Washingtons Co-Star.

Spätestens mit ihrer Hauptrolle im Netflix-Hit Wednesday ist Jenna Ortega einem großen Publikum bekannt. Die Wahl ihres Berufs fasste die Amerikanerin dabei schon in jungen Jahren, wie sie jetzt erklärte. Ein ganz bestimmter Denzel Washington-Film war dafür verantwortlich.

Jenna Ortega wollte wegen Mann unter Feuer Schauspielerin werden

Im größeren Vanity Fair -Interview sprach die Schauspielerin darüber, dass sie den Tony Scott-Film Mann unter Feuer mit Washington im Alter von sechs Jahren gesehen hat. In dem Film spielt der Action-Star einen Bodyguard, der die kleine Tochter einer wohlhabenden Familie beschützen muss und bei seinem Auftrag versagt.

Laut Ortega war es vor allem die damals 9-jährige Dakota Fanning an der Seite von Washington, die in dem Wednesday-Star ihren heutigen Berufswunsch auslöste. Die Sichtung des Films habe "den Kurs ihrer gesamten Existenz" verändert.

Schaut hier noch einen Trailer zu Mann unter Feuer:

Mann unter Feuer - Trailer (Deutsch)

Ihre Eltern lachten sie zuerst dafür aus, doch dann postete ihre Mutter ein Video von Ortega auf Facebook, in dem sie einen dramatischen Monolog aufführt. Der Clip erreichte einen Casting-Direktor und führte dazu, dass der spätere Wednesday-Star zu ersten Vorsprechen antrat.

Nach Minirollen, in denen sie beispielsweise das Opfer in einer CSI-Folge verkörperte, zog sie ab 2013 größere Filmrollen wie im Marvel-Blockbuster Iron Man 3 an Land. Ihren Durchbruch hatte sie dann 2016 als Harley Diaz in der Disney-Serie Mittendrin und kein Entkommen.

Mehr zum Star:

Wann kommt Wednesday Staffel 2 mit Jenna Ortega zu Netflix?

Ein genaues Startdatum für die neuen Wednesday-Folgen ist noch nicht bekannt. Sehr wahrscheinlich wird Staffel 2 irgendwann 2025 ins Netflix-Abo kommen.

Im Kino könnt ihr Jenna Ortega als nächstes ab dem 12. September 2024 erleben. Dann spielt sie eine Hauptrolle in Tim Burtons Beetlejuice Beetlejuice, der Fortsetzung des morbiden Fantasy-Kults von 1988.