Ahsoka Staffel 2: Erstes Szenenbild zeigt Fan-Liebling im neuen Look

Aktuell laufen die Dreharbeiten zur 2. Staffel von Ahsoka. Das wird nun auch von der Veröffentlichung des ersten Szenenbilds untermauert, das uns Fan-Liebling Ezra Bridger im neuen Look zeigt.

Nachdem wir in den vergangenen Jahren eine nie zuvor erlebte Welle an Star Wars-Realserien erlebt haben, ist Ahsoka aktuell das einzige Live-Action-Projekt dieser Sparte, das sich in Produktion befindet. Umso gespannter sind wir auf jeden Schnipsel, der von den Dreharbeiten durchsickert. Heute gibt es das erste Szenenbild.

Bereits zum Drehstart im Mai teilte Hauptdarstellerin Rosario Dawson einen ersten Blick auf ihre Figur – oder zumindest deren Schatten. Es handelte sich allerdings nur um einen Schnappschuss vom Set, der noch nicht viel von der richtigen Serie zeigte. Anders sieht es mit der heutigen Veröffentlichung aus, die sich Ezra Bridger widmet.

Star Wars-Rückkehr: Erstes Bild von Eman Esfandi als Ezra Bridger in Ahsoka Staffel 2

Am Ende der 1. Staffel gesellte sich der von Eman Esfandi gespielte Nachwuchs-Jedi in den Kreis des Ahsoka-Casts. Auch in der 2. Staffel der Star Wars-Serie ist Esfandi wieder dabei und sieht dieses Mal sogar noch mehr wie sein animiertes Vorbild aus Star Wars Rebels aus. Nachfolgend könnt ihr euch das Ezra-Bild anschauen.

Die Haare sind ein bisschen länger, der Bart dagegen Geschichte. Auch ein neues Kostüm hat Ezra erhalten. Was jedoch bleibt, sind die extrem Kontaktlinsen, die von Fans bereits in der 1. Staffel kritisiert wurden. Wie genau das Bild in die Handlung der 2. Staffel passt, ist unklar. Ausgehend vom Hintergrund befindet sich Ezra auf einem Schiff der Rebellen-Allianz und hat im Angesicht der Thrawn-Bedrohung erstaunlich gute Laune.

Wann startet Ahsoka Staffel 2 bei Disney+?

Ein konkretes Datum gibt es bisher nicht. Von der Star Wars Celebration wissen wir, dass Disney+ mit einem Start 2026 plant. Neben Ahsoka erwarten uns nächstes Jahr zwei weitere Star Wars-Serien: Maul – Shadow Lord und Visions Presents – The Ninth Jedi. Darüber hinaus trägt The Mandalorian & Grogu das Mandoverse ins Kino.