Auf der Star Wars Celebration wurde eine neue Star Wars-Serie angekündigt, die sich um den finsteren Darth Maul dreht. Jetzt gibt es das erste offizielle Bild dazu.

Er gilt als einer der beliebtesten Star Wars-Bösewichte und ist bereits sehr erfolgreich dem Tod entkommen: Darth Maul. Obwohl es lange Zeit so aussah, als wäre der Schüler von Darth Sidious am Ende von Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung gestorben, kehrte der finstere Krieger in der Animationsserie The Clone Wars zurück.

Seitdem ist Darth Maul bzw. nur noch Maul, wie er sich nennt, ein fester Bestandteil des Franchise und taucht in diversen Projekten auf, etwa in den letzten Minuten von Solo: A Star Wars Story. Über 25 Jahre nach seinem ersten Auftritt erhält er seine eigene Serie: Maul – Shadow Lord. Es handelt sich um einen weiteren Animationsableger.

Star Wars-Bösewicht Darth Maul kehrt zurück: So sieht er in der Animationsserie Maul – Shadow Lord aus

Nachdem das Projekt auf der Star Wars Celebration Japan im April angekündigt wurde, hat Lucasfilm nun das erste offizielle Bild enthüllt, dass und den Ex-Sith mit seinem roten Doppellichtschwert zeigt. Der Animationsstil scheint sich von der kantigen Ästhetik von The Clone Wars und Co. deutlich zu unterscheiden. Hier verschwimmen mehr die Formen, Farben und Konturen zu einem vibrierenden Schimmern.

Mehr in Kürze.