Star Wars: Erstes Bild zu Ahsoka Staffel 2 ist da – Rosario Dawson überrascht Fans nach langer Wartezeit

Während das Andor-Finale bei Disney+ veröffentlicht wird, starten die Dreharbeiten für die andere große Star Wars-Serie mit einem A im Titel: Ahsoka Staffel 2 befindet sich offiziell in Produktion.

Seit zwei Jahren warten wir darauf, dass die Geschichte von Ahsoka endlich weitergeht. Jetzt ist zumindest die erste Klappe gefallen. Bereits vor zwei Wochen verkündete Serienschöpfer und Showrunner Dave Filoni auf der Star Wars Celebration, dass die Dreharbeiten in Kürze beginnen werden. Hier ist der Beweis.

Star Wars-Serie geht weiter: Rosario Dawson teilt erstes Bild vom Ahsoka Staffel 2-Set

Ahsoka Tano-Darstellerin Rosario Dawson hat auf ihrem Instagram-Account das erste Bild vom Set in den Pinewood Studios in Großbritannien gepostet. Allzu viel zu sehen gibt es zwar noch nicht, doch die Botschaft hinter dem Schnappschuss ist klar: Nach der langen Wartezeit befindet sich die 2. Staffel von Ahsoka offiziell in Produktion.

Nachfolgend könnt ihr euch das Bild anschauen:

Dawson fotografiert ihren Schatten auf dem Asphalt. Der gleicht aber nicht mehr der Silhouette der Schauspielerin, sondern hat die vertraute Form von Ahsoka mit ihren Montrals und Lekku angenommen. Hierbei handelt es sich um die charakteristischen Hörner und Kopftentakel der Togruta, jener Alien-Spezies, der Ahsoka angehört.

Seit ihrem Debüt in dem Animationsfilm The Clone Wars im Jahr 2008 hat die Figur einen weiten Weg zurückgelegt und ist in diversen Star Wars-Projekten aufgetaucht. Seit der 2. Staffel von The Mandalorian bahnt sie sich auch in Live-Action-Gestalt ihren Weg durch die weit entfernte Galaxis. Genau daran schließt die Ahsoka-Realserie an.

Auf der Star Wars Celebration wurden drei spannende Details zur Staffel 2 enthüllt:

Wann startet Ashoka Staffel 2 bei Disney+?

Ein konkretes Startdatum wurde bislang nicht verraten. Als grobes Zeitfenster für die Veröffentlichung der 2. Staffel von Ahsoka hat Lucasfilm 2026 angegeben. Neben Ahsoka erwarten uns nächstes Jahr zwei weitere Star Wars-Serien bei Disney+: Maul – Shadow Lord und Visions Presents – The Ninth Jedi. Darüber hinaus trägt The Mandalorian & Grogu das Mandoverse im Mai 2026 offiziell ins Kino.