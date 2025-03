Alan Ritchson musste beim Dreh "Reacher-Matsch" trinken, um stark zu bleiben – sein Co-Star hätte sich fast übergeben

Um für seine Rolle als Reacher in Form zu bleiben, musste Alan Ritchson beim Staffel 3-Dreh ein besonderes Getränk zu sich nehmen. Einem Co-Star wurde davon übel.

Das Finale der 3. Staffel von Reacher steht seit wenigen Tagen auf Amazon Prime Video zum Abruf bereit und hinterlässt Fans des Serien-Hits einmal mehr mit dem Rückblick auf eine fulminante Staffel voller packender Momente und brachialer Action.

Um dieses Level an Unterhaltung zu halten, hat sich Alan Ritchson schon beim Dreh der Staffel auf umfangreiche Weise ins Zeug gelegt. So musste er unter anderem ein bestimmtes Getränk zu sich nehmen, das andere kaum runterbekamen.

Alan Ritchsons Reacher-Diät ist nichts für schwache Nerven: "Reacher-Matsch" und Essen ohne Ende

Im Gespräch mit CinemaBlend gab Ritchsons Co-Star Johnny Berchtold, der in Staffel 3 als Richard Beck zu sehen ist, einen Einblick in den Essens- und Trainingsplan des Schauspielers. Ein bestimmtes Getränk sei Berchtold dabei besonders in Erinnerung geblieben:

Er verschwindet manchmal und geht ins Fitnessstudio in der Nähe, aber er muss seine Figur halten. Also bekommt er dauernd was zu Essen, so wie Beef Stroganoff. Und einmal bekam er einen Reacher-Smoothie gebracht. Und ich meinte, 'Was zur Hölle ist da drin?' Und er meinte, 'Was, willst du etwas davon?' Ich meinte, 'Ja, ja. Gib mir einen Becher.' Also haben sie mir einen einzelnen roten Becher voll mit Reacher-Matsch gegeben.

Ich habe zwei Schlücke getrunken, und ich habe rübergeguckt und er hat das ganze Ding einfach in einem Satz runtergekippt. Ich habe es kaum runterbekommen. Ich meinte: 'Ich glaube ... ich glaube, ich habe nicht das, was es braucht, um Reacher zu sein.' Aber es ist ziemlich beeindruckend. Es war urkomisch. Wir waren zwischen den Takes, und sie haben ihm einfach etwas zu Essen gegeben. Es war lustig, dabei zuzusehen.

Laut CinemaBlend habe Berchtold bei dieser Erzählung nicht gerade begeistert ausgesehen, offenbar in grausiger Erinnerung an den berüchtigten "Reacher-Matsch" schwelgend. Vielleicht erfahren wir eines Tages von Alan Ritchson, was sich tatsächlich in dem Getränk befindet – und ob es beim Staffel 4-Dreh wieder zum Einsatz kommt.

Wann kommt Reacher Staffel 4?

Nach dem Ende von Staffel 3 dürfen sich Fans guten Gewissens in Sicherheit wiegen, denn Staffel 4 wurde für Reacher bereits bestätigt. Wann die neuen Folgen auf Amazon Prime Video erscheinen sollen, steht aktuell noch nicht fest. Da zwischen den bisherigen Staffeln jedoch immer mehr als ein Jahr Pause lag, rechnen wir mit einem Start nicht vor Mitte 2026. Welche Romanvorlage von Lee Child sich die neuen Folgen vornehmen, steht ebenfalls noch nicht fest.

