Alle 6 (!) Serien des Yellowstone-Genies im Ranking: Der Netflix-Hit mit Kevin Costner wird von einem Western-Highlight übertroffen

Neben dem Netflix-Hit Yellowstone gibt es noch einige weitere überragende Serien, die von Western-Genie Taylor Sheridan entwickelt wurden. Welche ihr unbedingt sehen solltet? Das findet ihr hier im Ranking heraus.

Lange Zeit galt Yellowstone hierzulande als Geheimtipp unter Serienfans. Das moderne Western-Drama mit Kevin Costner streamt seit Mitte Januar nun auch bei Netflix und bekommt so erstmals in Deutschland die verdiente Aufmerksamkeit. Sie ist nicht nur eine der erfolgreichsten US-Serien der letzten Jahre, sondern auch der Beginn einer aufregenden Serien-Ära des Autors Taylor Sheridan.

Zuvor machte sich Taylor Sheridan hauptsächlich als Drehbuchautor in Hollywood einen Namen und schrieb Skripte zu gefeierten Filmen wie Sicario und Hell or High Water. Für letzteren erhielt Sheridan sogar eine Oscarnominierung. Mit Yellowstone begann jedoch seine kreativ fruchtbarste Schaffensphase, die bisher sechs von ihm erdachte Serien hervorbrachte. Und nicht alle davon gehören zum gewaltigen Yellowstone-Universum, das in Zukunft noch um weitere Spin-offs wachsen soll.

Wenn ihr von Yellowstone bereits begeistert seid, könnt ihr noch weitere spannende Serien aus der Feder Sheridans entdecken. Aber welche davon ist die Beste? Um diese Frage zu beantworten, haben wir uns die Moviepilot-Bewertungen der bisherigen sechs Taylor Sheridan-Serien genauer angeschaut. Die Auswertung zeigt: Eine Serie kann das Kevin Coster-Highlight Yellowstone sogar noch übertreffen.