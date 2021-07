Alle 79 neuen Filme & Serien bei Amazon Prime im Juli: Action mit Megan Fox, FSK 18-Horror, Christopher Nolan-Hit

Amazon Prime hat seine Film- und Serien-Neuzugänge für den kommenden Monat Juli bekanntgegeben. Der neue Actionfilm von Transformers-Star Megan Fox ragt heraus, neben vielen weiteren Highlights.

Das neue Programm von Amazon Prime für den Juli verspricht über den gesamten Monat hinweg verteilt sehr gute Filmunterhaltung. Insgesamt 69 Film-Neustarts zählen wir, dazu kommen 10 Serien(staffeln).

Die größeren Highlights liegen allerdings direkt am Monatsbeginn. Chris Pratts eigene Independence Day-Version startet am 2. Juli: The Tomorrow War. Kurz darauf können wir Megan Fox in ihrem neuen Actionfilm Rogue Hunter bewundern.

Die Film-Highlights bei Amazon Prime im Juli

The Tomorrow War - Science-Fiction-Action mit Chris Pratt

Start: 2. Juli

Darum geht es: Im Actionfilm The Tomorrow War von Amazon Prime muss Chris Pratt als Familienvater in einem zukünftigen Krieg kämpfen, um das Fortbestehen der Menschheit gegen Aliens zu verteidigen.

Rogue Hunter - Kriegsaction mit Transformers-Star Megan Fox

Start: 5. Juli

Darum geht es: Samantha O'Hara (Megan Fox) gehört in Rogue Hunter zu einer Söldner-Truppe, die in Afrika eine entführte Tochter befreien soll. Als größere Bedrohung als die Kidnapper erweisen sich jedoch ein paar wildgewordene Löwen, die von der Jagd-Industrie gezüchtet wurden und nun ausgebrochen sind.

Rogue Hunter - Trailer (Deutsch) HD

The Green Inferno - Harter Horror von Hostel-Macher Eli Roth



Start: 6. Juli

Darum geht es: Eli Roths Horrorthriller The Green Inferno spielt im Amazonasgebiet. Studenten wollen einen Indio-Stamm erforschen, doch die Einwohner entpuppen sich als Kannibalen.

Dunkirk - Kriegsthriller von Tenet-Regisseur Christopher Nolan

Start: 11. Juli

Darum geht es: In seinem zehnten Spielfilm wendet Regisseur Christopher Nolan sich dem Moment im Zweiten Weltkrieg zu, als die deutsche Streitmacht 1940 tausende Soldaten in Dünkirchen eingekesselt hat.

Der Geheime Garten - Fantasy-Abenteuer von Harry Potter-Macher

Start: 11. Juli

Darum geht es: Der Geheime Garten offenbart einem Waisenmädchen auf dem Anwesen ihres Onkels einen Blick in eine magische neue Welt, die wahre Wunder vollbringen kann.

Und hier: Das Juli-Angebot bei Netflix



Alle neuen Filme bei Amazon Prime im Juli

Ab 1. Juli

Bailey - Ein Freund fürs Leben

Casper

Salt

Ab 2. Juli

The Tomorrow War

Fukushima

Dracula Untold

Ab 3. Juli

47 Meters Down

Honig im Kopf

Ab 4. Juli

Mama

Ab 5. Juli

Rogue Hunter

The Cave

Ab 6. Juli

Geostorm

The Green Inferno

Ab 7. Juli

Future World

Lucky Number Slevin

Message Man

Sommer 1943 - Das Ende der Unschuld

T-34: Das Duell

What Keeps You Alive

Ab 8. Juli

Es ist zu deinem Besten

For Love Of The Game

Ab 9. Juli

Ein Schatz zum Verlieben

The Resident

Ab 10. Juli

Frau Müller muss weg!

Mapplethorpe

Ab 11. Juli

Dunkirk

Der geheime Garten

Ratchet & Clank

Ab 12. Juli

Contamination

Game Night

Ronaldo

Ab 13. Juli

Man lernt nie aus

Mindscape

Ab 14. Juli

Booksmart

Mullewapp - Eine schöne Schweinerei

Ab 15. Juli

Der Regenmacher

De Oost

Yakari

Ab Freitag, 16. Juli

Ein Schweinchen namens Babe

Unsere Erde

Ab 17. Juli

A Beautiful Mind - Genie und Wahnsinn

Sully

Ab 18. Juli

Hui Buh: Das Schlossgespenst

Mein Liebhaber, der Esel & Ich

Ab 19. Juli

Capone

Come Away

Fabricated City

Hot Dog

Zeiten ändern dich

Ab 20. Juli

The Green Mile

Ab 21. Juli

Störche - Abenteuer im Anflug

Speed Racer

The Last Samurai

Ab 22. Juli

Ema

The Courier

Ab 23. Juli

Ab 24. Juli

Mamma Mia!

The Thing

Ab 25. Juli

Milk

Shoot'em Up

Ab 26. Juli

Last Christmas

Ab 27. Juli

Quem Vai Ficar Com Mário

Ab 28. Juli

Bean

Ab 29. Juli

Der Grinch

Flags of our Fathers

Letters from Iwo Jima

Ab 30. Juli

Schwesterlein

Wir sind die Nacht

Ab 31. Juli

Suicide Squad

Neue Serien bei Amazon Prime im Juli

Ab 1. Juli

Eyes on the Prize: Uprising - Staffel 1

Fugget About It - Staffel 1 - 2

Ab 2. Juli

Mumbai Diaries 26/11

Ab 5. Juli

American Housewife - Staffel 1 - 3

Ab 9. Juli

Luxe Listings Sydney - Staffel 1

Ab 12. Juli

Desperate Housewives

Ab 16. Juli

El Cid - Staffel 2

Making the Cut - Staffel 2

Ab 23. Juli

Them - Staffel 1 (deutsche Synchronfassung)

Ab 26. Juli

Emergence - Staffel 1

10 Streaming-Geheimtipps bei den großen Anbietern

Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber stellen Max, Matthias und Patrick 10 echte Geheimtipps vor, die sie in den entlegensten Ecken eurer Streaming-Dienste entdeckt haben:

Hier bekommt ihr frische Empfehlungen von herzerwärmender Desktop-RomCom bis zur filmischen Panikattacke bei Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+, Mubi, Arte Mediathek und YouTube.

