"Alle hatten mich satt. Ich hatte mich satt": Jennifer Lawrence war nach Blockbuster-Flop am Tiefpunkt und traf die einzig richtige Entscheidung

Jennifer Lawrence stand jahrelang an der Spitze Hollywoods. Nach einem besonders schmerzhaften Marvel-Flop zog sie für ihre Karriere aber die Reißleine.

Marvel-Heldin Jennifer Lawrence konnte den Fans nichts mehr recht machen

Jennifer Lawrence war 20 Jahre alt, als sie mit Katniss Everdeen weltbekannt. Zwei Jahre später gewann sie einen Oscar und sicherte sich einen Posten als Marvel-Heldin. Sie strich immense Gagen ein. Was könnte eine Schauspielerin mehr wollen? Das Gefühl, genug zu sein, beispielsweise.

Lawrence gönnte sich nach Dark Phoenix eine etwa zweijährige Schauspielpause und tauchte erst für die Netflix-Produktion Don't Look Up wieder auf. Gegenüber Vanity Fair erklärte sie damals ihren Rückzug:

Ich bekam nicht die Qualität an Filmen, die ich wollte. Alle hatten mich satt. Ich hatte mich satt. Ich erreichte einen Punkt, wo ich es niemandem mehr recht machen konnte. Wenn ich über den roten Teppich ging, schrieb irgendwer: 'Warum ist sie nicht gerannt?'

Lawrence zufolge habe sie mit ihrer Arbeit lange versucht, andere Menschen zu befriedigen. "Die Arbeit gab mir das Gefühl, niemand könne mir böse sein. Schließlich hatte ich ja zugestimmt, [im Film] mitzuspielen." Sie kehrte ihrem Star-Image den Rücken, um ein neues Selbstbewusstsein zu kultivieren.

In ihrer Pause konzentrierte sie sich laut Bericht auf ihre Gesundheit und ihren Freundeskreis. Seit ihrer Rückkehr hat sie ihren neuen Elan in drei weitere Filme investiert, zu denen neben Don't Look Up das Drama Causeway und die neue Komödie No Hard Feelings zählen.

