Alle machten sich darüber lustig: Jetzt erklärt Leonardo DiCaprio wahre Bedeutung von Szene seines 200-Millionen-Films

In einem Video sprechen Leonardo DiCaprio und Lily Gladstone über ihre ersten gemeinsamen Drehtage von Killers of the Flower Moon. Dahinter steckt eine noch größere Geschichte.

Mit einem gewaltigen Budget von 200 Millionen US-Dollar und einer Laufzeit von fast 3,5 Stunden ist Killers of the Flower Moon einer der ambitioniertesten Filme von Regie-Legende Martin Scorsese. Für die Geschichte über die Ausbeutung der Osage, einem Stamm von nordamerikanischen Ureinwohner:innen, wurden auch deren Angehörige zurate gezogen. Ihr Einfluss ist im Film besonders in einer Szene richtig gut zur Geltung gekommen. Und ausgerechnet diese wurde zum Meme. In ihren ersten gemeinsamen Szenen wurde die Beziehung von Leonardo DiCaprio und Lily Gladstone bereits geprägt Auf X hat Apple Original Films ein Video geteilt, in dem die Stars des Films, Lily Gladstone und Leonardo DiCaprio, über einige gemeinsame Szenen sprechen. Besonders die Szene während des Sturms, eine der ersten, die die beiden gemeinsam gedreht haben, ist ihnen dabei im Gedächtnis geblieben. Leonardo DiCaprio erinnert sich in dem Video daran, dass diese ersten Szenen auch die Beziehung der beiden Figuren für den Rest des Films geprägt haben. Aus dieser Szene stammte auch eines der ersten Promo-Bilder des Filmes. Die Szenen finden zu einer Zeit statt, in der sich Mollie (Lily Gladstone) und Ernest (Leonardo DiCaprio) kennenlernen und näher kommen. Die New York Post teilte das Bild auf X, verlinkte einen Artikel dazu und schrieb:

Leonardo DiCaprio auf den ersten Fotos des neuen Scorsese-Films nicht wiederzuerkennen

In dem verlinkten Artikel wird erklärt, dass DiCaprio im Gegensatz zu seinen meisten anderen Filmen sehr erschöpft aussieht. Seine Kleidung passt ihm nicht richtig und seine Frisur schmeichelt dem Schauspieler auch nicht gerade. Doch die meisten Leute haben sich nicht die Mühe gemacht, den Artikel zu lesen, sondern die Aussage neben einem Bild gesehen, in dem DiCaprio eindeutig zu erkennen ist. Dies führte zu einigen Lachern und einer ganzen Reihe von Memes, wie auch die Seite Daily Dot zusammenfasst. Die Szenen selbst sind allerdings sehr wichtig für den Film und für DiCaprio war es Gladstone, die diese Szenen beim Essen und während des Sturms am stärksten beeinflusst hat. Laut ihm brachte sie auch Mollies Ansichten über den Regen mit ans Set. Diese erhielt sie von einer Osage-Gemeinde.

Die Osage halfen dabei, das Drehbuch zu Killers of the Flower Moon authenthisch zu machen In einer früheren Fassung des Drehbuchs sollte die Szene während des Sturms wesentlich lustiger sein. Ernest greift darin nach dem Whiskey und Mollie trinkt ihn daraufhin unter den Tisch. Doch Martin Scorsese war im regen Austausch mit den Angehörigen der Osage, die Bedenken wegen dieser Szene äußerten. USA Today veröffentlichte einen Artikel, in dem Scorsese und Gladstone mitteilten, wie die Osage den Film veränderten. Demnach fragte Scorsese die Osage nach ihrer Meinung. Ein Anwalt, Wilson Pipestem, teilte eine Erinnerung an seine Großmutter. Wenn es stürmte, sagte meine Großmutter immer: ‘Du kannst nicht herumrennen und irgendetwas tun. Setz dich hin und lass die Kraft des Sturms über dich ergehen, denn er ist ein Geschenk. Und das ist die Art von Menschen, die wir sind.’ Für Gladstone wurde Pipestems Großmutter und die Erzählungen zur größten Inspiration für ihre Rolle. Den Satz der Großmutter übernahm Scorsese ebenfalls, nicht nur, weil er ihn besonders schön fand, sondern auch, weil er die Geschichte der Osage richtig erzählen wollte.