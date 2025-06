"Alles neu erfinden": Harry Potter-Star freut sich sehr auf Änderung seiner ikonischen Rolle in der Serie

Dass die Harry Potter-Serie die Filmfiguren nicht exakt kopieren wird, sollte jedem Hogwarts-Fan klar sein. Ein Star der Filme feiert jetzt schon den neuen Look seines Nachfolgers.

Letzte Woche wurden neue Harry Potter-Stars der Serie verkündet. Neben den Dursleys und Mrs. Weasley kennen wir jetzt auch die Malfoy-Nachfolger. Bei Johnny Flynn, der in Zukunft Dracos Vater spielen wird, sollten wir uns aber auf eine Änderung einstellen – behauptet zumindest sein Film-Vorgänger Jason Isaacs.

Der neue Lucius Malfoy der Harry Potter-Serie wird anders als zuvor

Jason Isaacs war der erste alte Harry Potter-Star, der seinem neuen Serien-Ich Lucius in einer Videobotschaft gratulierte. Er lobte den Schauspieler und Musiker Johnny Flynn als "monströs talentiert" und freute sich darauf zu sehen, was der Brite mit der ikonisch widerwärtigen Rolle anstellen würde. Gegenüber The Wrap verriet Isaacs, der zuletzt in der dritten Staffel The White Lotus zu sehen war, welche entscheidende Veränderung er erwartet:

Ich denke nicht, dass irgendetwas gleich sein wird. Ich weiß, dass sie alles neu erfinden und redesignen. Da ich mir dem besonderen Look [von Lucius Malfoy] ausgedacht habe – die Haare, den Gehstock, den Umhang und so – bin ich ziemlich sicher, dass Johnny in eine andere Richtung gehen wird. Er ist ein eigenständiger Kopf.

Tatsächlich soll Isaacs damals die langhaarige blonde Perücke ins Spiel gebracht haben, nachdem er mit der ursprünglichen Kurzhaarfrisur seiner Figur unzufrieden gewesen war. Im Vergleich von Johnny Flynn mit seinem ebenfalls frisch besetzten Sohn Draco, Lox Pratt, fällt tatsächlich jetzt schon auf, dass beide Schauspieler eher lockige statt glatte blonde Haare besitzen. Das könnte schon die erste Harry Potter-Änderung der Malfoys sein. Jason Isaacs lobt außerdem weiter:

[Johnny Flynn] ist unglaublich liebenswert, ich kann also kaum erwarten, ihn als unausstehlichen, abstoßenden und schrecklichen Vater zu sehen. Ich kenne viele im [neuen Serien-]Cast und sie sind brillant. Leute, die ihnen negativ entgegentreten, sind Idioten, denn das wird sensationell.

Während der alte Lucius-Darsteller gar nicht aufhören kann zu schwärmen, hat der neue sich noch nicht selbst zu Wort gemeldet. Spätestens wenn im Sommer 2025 die Dreharbeiten am neuen teuren Harry Potter-Set beginnen, werden wir aber sicher mehr darüber erfahren, wie anders der neue Mr. Malfoy daherkommt. Dass er in Staffel 1, die Harry Potter und der Stein der Weisen neu verfilmt, überhaupt schon auftritt, ist anders als in den Filmen.

Podcast: Was erwartet uns mit der Harry Potter-Serie?

Der US-Sender HBO verfilmt die Harry Potter-Bücher erneut, nach der beliebten Fantasy-Filmreihe erstmals als Serie. Wir sprechen über den Start (voraussichtlich 2026/27) und die schon bekannten Stars im neuen Cast.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Welche Änderungen nimmt die Harry Potter-Serie gegenüber den Romanen und Filmen vor? Und kann man sich auf die Serie freuen und trotzdem die Debatte um J.K. Rowlings transfeindliche Aussagen nicht ignorieren? Das und mehr diskutieren wir im Podcast.