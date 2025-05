Harry Potter-Serie baut für 1 Milliarde Pfund ikonischen Fantasy-Ort neu und hier könnt ihr erste Bilder sehen

Die Harry Potter-Serie nimmt viel Geld in die Hand, um einen berühmten Ort der Fantasy-Reihe im neuen Look zum Leben zu erwecken. Harrys neues Zuhause ist fast fertig.

Die Harry Potter-Serie hat nicht nur ihre ersten Stars besetzt, sondern stürzt auch für den Bau brandneuer Sets in Unkosten. Der Bau einer ikonischen Location hat nun begonnen und wurde abgelichtet.

Harry Potter-Serie baut eigene Stadt für 1 Milliarde Pfund

Wie unter anderen MSN berichtet, errichtet der Sender HBO für die kommende Harry Potter-Serienneuverfilmung aktuell eine "Mini City". Die Leavesden-Studios nahe Watford, wo Warner Bros. schon die acht Kinofilme nach den Büchern von J.K. Rowling verfilmte, erhalten einen großen Anbau. Zu diesem sollen nicht nur Sets, Parkhäuser und Lagerhallen gehören, sondern auch eine echte Schule für die jungen Darsteller:innen. Phantastische Tierwesen wie Pferde, Nager, Ratten und Schlangen sollen ebenfalls eine eigene Einrichtung erhalten.

Harry Potter-Fans dürfte dabei vor allem interessieren, dass die Serie aktuell einen ikonischen Ort der Fantasy-Reihe aufbaut: Wir bekommen einen neuen Ligusterweg Nr. 4, von dem sogar schon erste Bilder ins Netz gelangt sind:

Wie in den Filmen entdeckt Harry Potter, dass er ein Zauberer ist und kommt an die Schule Hogwarts, wo sein Kampf gegen Bösewicht Voldemort beginnt. Auch wenn das magische Internat ein neues Zuhause wird, lebt er davor (und später in den Sommerferien) jedoch bei seiner Tante Petunia, Onkel Vernon und Cousin Dudley Dursley im Ligusterweg Nr. 4 (im Englischen: Privet Drive) in der fiktiven Kleinstadt Little Whinging, Surrey – diesmal offenbar im Fachwerk-Look, wenn die Spionage-Fotos stimmen.

Zur Erinnerung, so sah der Ligusterweg in den Harry Potter-Filmen aus:

Nachdem schon Serien wie Netflix' Bridgerton sich Langzeit-Sets errichteten, scheint sich auch für Harry Potter der Bau eines dauerhaften Drehorts für 1 Milliarde britische Pfund Sterling, also ca. 1,2 Milliarden Euro, für die nächsten zehn Jahre und sieben geplante Staffeln zu rentieren. Mit diesen Ausgaben kann HBO Max Streaming-Konkurrent Amazon und dessen milliardenschwerer Fantasy-Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht, die bislang als teuerste Serie der Welt galt, durchaus das Wasser reichen.

Ob die Harry Potter-Serie ihre Schulszenen abermals im altbekannten Hogwarts-Set der Filme drehen wird, ist aktuell nicht bekannt.

Wann startet die Harry Potter-Serie?

Ein offizielles Startdatum wurde von HBO noch nicht verkündet. Die Veröffentlichung der 1. Staffel, die Harry Potter und der Stein der Weisen neu verfilmt, scheint aktuell für Ende 2026 oder auch erst 2027 angepeilt zu sein.

Podcast: Was erwartet uns mit der Harry Potter-Serie?

Der US-Sender HBO verfilmt die Harry Potter-Bücher erneut, nach der beliebten Fantasy-Filmreihe erstmals als Serie. Wir sprechen über den Start (voraussichtlich 2025/27) und die schon bekannten Stars im neuen Cast.

Welche Änderungen nimmt die Harry Potter-Serie gegenüber den Romanen und Filmen vor? Und kann man sich auf die Serie freuen und trotzdem die Debatte um J.K. Rowlings transfeindliche Aussagen nicht ignorieren? Das und mehr diskutieren wir im Podcast.