Harry Potter-Serie besetzt die Dursleys, Malfoys und Mrs. Weasley – mit entscheidender Änderung

Neun Schauspielerinnen und Schauspieler sind zum Cast der Harry Potter-Serie gestoßen. Mrs. Weasley, Mr. Malfoy und die Dursleys werden manche aber überraschen.

Die Harry Potter-Serie soll noch im Sommer mit den Dreharbeiten beginnen und so wächst die Besetzung der Serie rasant um weitere berühmte Rollen. Nach Harry, Ron und Hermine sind nun auch Freund:innen und Feinde von Mrs. Weasley bis zu Draco Malfoy bekanntgegeben worden.

Harry Potter-Serie ändert Mrs. Weasley und die Dursleys mit Casting

Sage und schreibe neun neu besetzte Figuren wurden für den Harry Potter-Cast verkündet, wie unter anderem THR berichtet. Da die Serie eine Neuverfilmung der Fantasy-Romane von J.K. Rowling ist, sind viele bekannte Namen darunter, zu denen nicht nur der bereits gestern vermeldete Zaubereiminister gehört. Für die meisten Kinderdarsteller:innen ist es ihre erste Rolle:

Hier könnt ihr euch die neuen Stars der Harry Potter-Serie genauer ansehen:

Die augenfälligste Veränderung ist, dass viele erwachsene Figuren deutlich jünger besetzt wurden als in den Filmen. Das deutete sich schon beim Casting von Snape an, der buchgetreu verjüngt wurde. Mrs. Dursley-Darstellerin Bel Powley ist beispielsweise 33 Jahre alt und ihr Seriengatte Daniel Rigby 42, genau wie Johnny Flynn aka Mr. Malfoy. Während Harry Potters Elterngeneration (und damit auch die Dursleys) in der Buchvorlage von Teil 1 eigentlich in ihren 30ern sind, wurden sie damals in den Kinofilmen alle älter besetzt, um sie an Idealbesetzung Alan Rickman anzupassen.

Mit dem Wissen, wo die Geschichte in den kommenden Schuljahren hingeht, wurden zudem bereits Rollen besetzt, die erst später wichtig werden. Mr Malfoy mischt beispielsweise erst im zweiten Schuljahr (Staffel 2 der Serie) richtig mit, wenn er Harry Tom Riddles Tagebuch unterschiebt und Pavarti Patil gehört zwar von Anfang an zu Harrys Gryffindor-Jahrgang, geht aber erst im vierten Schuljahr mit ihm zum Ball.

Wann startet die Harry Potter-Serie?

Einen offiziellen Start hat die Harry Potter-Neuverfilmung noch nicht bekanntgegeben. Wir rechnen Ende 2026, vielleicht auch erst 2027, mit der Veröffentlichung der Serie beim Sender HBO.

Podcast: Was erwartet uns mit der Harry Potter-Serie?

Der US-Sender HBO verfilmt die Harry Potter-Bücher erneut, nach der beliebten Fantasy-Filmreihe, erstmals als Serie. Wir sprechen über den Start (voraussichtlich 2026/27) und die schon bekannten Stars im neuen Cast.

Welche Änderungen nimmt die Harry Potter-Serie gegenüber den Romanen und Filmen vor? Und kann man sich auf die Serie freuen und trotzdem die Debatte um J.K. Rowlings transfeindliche Aussagen nicht ignorieren? Das und mehr diskutieren wir im Podcast.