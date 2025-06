"Monströs talentiert": Harry Potter-Star gibt Serien-Nachfolger Johnny Flynn seinen Segen und einen Schurken-Tipp

Johnny Flynn wurde in der Harry Potter-Serie als Lucius Malfoy besetzt. Jason Isaacs, der die Rolle von Dracos Vater in den Filmen innehatte, gibt ihm einen Rat in bester Malfoy-Manier.

Für die Harry Potter-Serie wurden diese Woche neun neue Stars bekanntgegeben, darunter auch der Schauspieler, der in der HBO-Neuverfilmung Lucius Malfoy verkörpern wird: Johnny Flynn. Woraufhin sich überraschend sein Film-Vorgänger Jason Isaacs zu Wort meldete. Harry Potter-Star Jason Isaacs übergibt den Malfoy-Staffelstab an Johnny Flynn Als eiskalter Vater von Harry Potters Slytherin-Rivalen Draco ist Lucius Malfoy ein klarer Antagonist in der Zaubererwelt. Jason Isaacs verkörperte die Rolle des Reinblut-Verfechters in sechs Harry Potter-Filmen mit Gusto. Als nun Johnny Flynn (Emma) als sein Nachfolger in der neuen Serie verkündet wurde, knüpfte Isaacs erneut an die ikonische Rolle an – indem er einen Video-Gruß mit Gratulation und Seitenhieb auf Dobby zur "Schlüsselübergabe des Malfoy-Anwesens" veröffentlichte. Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Ich habe gerade gehört, dass der großartige Johnny Flynn Lucius Malfoy in der neuen Harry Potter-Serie spielen wird. Das sind sensationelle Neuigkeiten für Harry Potter-Fans – zu denen auch ich gehöre. Denn Johnny ist ein brillanter Schauspieler und irritierenderweise ist er auch noch ein brillanter Musiker! Er ist ein wirklich wunderbarer Mensch. Vor Harry Potters Malfoy-Rolle: Jason Isaacs und Johnny Flynn kennen sich persönlich Warum Jason Isaacs aus Erfahrung spricht, wenn er Johnny Flynn in seinem Instagram-Post lobend einen "monströs talentierten Renaissancemenschen" (also Alleskönner) nennt, verrät er im Video ebenfalls: Wir haben zusammen einen Film namens Die Täuschung gedreht. Da habe ich ihn vergöttert und ihr werdet es auch, wenn ihr ihn in der Harry Potter-Serie erlebt. Ich kann kaum erwarten zu sehen, was er sich [für die Rolle des Lucius Malfoy] einfallen lässt. Also, Johnny, wenn du das hier siehst: Genieße es. Profi-Tipp: Pass auf diese Hauselfen auf – das sind spitzohrige Bastarde, die dir in den Rücken fallen und dich drankriegen. Viel Spaß! Mit dem Hauselfen-Kommentar nimmt Isaacs natürlich auf den zweiten Teil, Harry Potter und die Kammer des Schreckens, Bezug, wo Lucius Malfoy als Eigentümer von Dobby eine größere Rolle spielt: Während er Harry das Tagebuch von Tom Riddle zusteckt, versucht sein versklavter Diener Harry zu warnen (wofür der Hauself sich selbst bestrafen muss). Dobby wird schließlich per Sockengeschenk von Harry aus der Knechtschaft befreit. Jason Isaacs ist übrigens der erste Star der Harry Potter-Filme, der das Casting seines Serien-Nachfolgers kommentiert. Die Übergabe des Malfoy-Staffelstab bzw. Schlangenkopf-Gehstocks ist Johnny Flynn also gelungen. Podcast: Was erwartet uns mit der Harry Potter-Serie? Der US-Sender HBO verfilmt die Harry Potter-Bücher erneut, nach der beliebten Fantasy-Filmreihe erstmals als Serie. Wir sprechen über den Start (voraussichtlich 2026/27) und die schon bekannten Stars im neuen Cast. Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Welche Änderungen nimmt die Harry Potter-Serie gegenüber den Romanen und Filmen vor? Und kann man sich auf die Serie freuen und trotzdem die Debatte um J.K. Rowlings transfeindliche Aussagen nicht ignorieren? Das und mehr diskutieren wir im Podcast.