Jenna Ortega glaubt, dass Wednesday falsch verstanden wird – und wünscht sich für Staffel 2 eine düsterere Antiheldin

Wie geht es mit Wednesday in Staffel 2 weiter? Jenna Ortega hat klare Vorstellungen. Allerdings unterscheiden die sich von der Haltung des kreativen Teams hinter der Serie.

Wednesday ist eine der beliebtesten neuen Figuren des Serienjahres 2022. Und ihre Darstellerin Jenna Ortega ist wahrscheinlich der größte Fan der Goth-Queen. Sie arbeitete am mittlerweile berühmten Wednesday-Dance mit, lernte Bogenschießen, Deutsch und Fechten für die Figur.

Aber wie geht es weiter mit Wednesday bei Netflix? Jenna Ortega bewies mehrfach, dass sie sich viele Gedanken über die Ausrichtung der Addams-Tochter macht. In der so gut wie sicheren 2. Staffel will sie eine Entwicklung stoppen, die in der ersten Season begann und die ihr nicht gefällt.

Für Jenna Ortega ist Wednesday keine typische Heldin, aber die Macher sehen das anders

Wednesday - S01 Trailer (Deutsch) HD

In einem Interview hat Jenna Ortega darüber gesprochen, wie sie sich die Entwicklung von Wednesday vorstellt. Nicht zum ersten Mal äußerte sie dabei leise Kritik an den Autorinnen und Autoren, die eine andere Auffassung von der Figur haben als sie.

Ich will irgendwie, dass sie düsterer ist. Ich will, dass sie zur Sache kommt und nicht auf Nummer sicher geht. Denn es gibt [in der ersten Staffel] viele Drehbuchzeilen, in den sie die Schule retten will und so was alles [...]

Das klingt ein wenig nach Harry Potter. Tatsächlich verändert sich Wednesday etwa ab der 4. Folge der ersten Staffel. Sie wird deutlich offener, wärmer und, nun ja: langweiliger. Das ist auch Ortega selber aufgefallen, wie sie in einem anderen Interview anmerkte. Ihr zufolge wollte Regisseur Tim Burton eine harte und emotionslose Wednesday. Die anderen Regisseur:innen zogen eine offenere Version vor. Jenna Ortega mag die Tim Burton-Version lieber.

Ich denke, ich will, dass sie weiter einem Antiheldinnen-Weg folgt und weniger dem einer typischen Heldin.

Wednesday lebt davon, dass sie anders ist als Figuren aus Narnia und Harry Potter

Netflix Enid und Wednesday

Die Showrunner Miles Millar und Alfred Gough werden Wednesday in Staffel 2 weiter für jene sozialen Konzepte öffnen , die sie so verabscheut. Sowas wie Freundschaft. Und das ist ja auch richtig und wird vor allem Enid (Emma Myers) freuen. Es ist aber auch ein schmaler Grat.

Wednesday lebt davon, dass sie anders ist als Figuren aus Narnia und Harry Potter. Gerade mit ihrer ruppigen, nonkonformistischen Art können sich viele Fans identifizieren. Nur eine Wednesday, die sich bei einem wunderschönen Sonnenaufgang am liebsten übergeben würde, ist eine echte Wednesday. Dieses Alleinstellungsmerkmal muss sich die Serie bewahren.

Natürlich darf die Hauptfigur einer Serie nicht auf der Stelle treten. Wednesday muss lernen, muss an Grenzen stoßen und herausgefordert werden. Und wenn das bedeutet, dass sie ein wenig freundlicher wird, ist das okay. Solange sie ihren schmollenden Kern behält und sich eben nicht in eine brave Harry Potter-Figur verwandelt.

Das ist die schwere Aufgabe des Teams in Staffel 2. Dass Jenna Ortega diese Herausforderung erkannt hat und offen anspricht, zeigt erneut, welch ein Glücksgriff sie für die Serie ist.

