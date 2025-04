Alles was zählt fliegt bei RTL aus dem Programm: Das müssen Fans wissen

Alles was zählt setzt bei RTL aus. Was ihr über die Programmänderung wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Für viele gehört es einfach zum täglichen Abendprogramm: Um 19:05 Uhr wird der TV eingeschaltet und Alles was zählt geschaut. Doch heute und am Montag schauen Fans leider in die Röhre. Bei RTL pausiert die Daily-Soap wegen Karfreitag und Ostermontag.

Das läuft auf dem Sendeplatz von Alles was zählt

RTL hat natürlich für ein Alternativ-Programm gesorgt. Was heute und am Montag statt Alles was zählt auf dem Privatsender läuft, könnt ihr hier nachlesen:

Das läuft am Freitag, dem 18.4. bei RTL:

Am Karfreitag wird es bei RTL tierisch. Es wird um 19:05 Uhr Die großen Hunde – Mit Martin Rütter gesendet. Der Hundeprofi stellt sich in einer XXL-Folge besonders hartnäckigen Fällen von unerzogenen Vierbeinern. Die Episode ist allerdings nicht aktuell, sondern eine Wiederholung aus dem Jahr 2022. Um 20:15 Uhr gibt es für tanzbegeisterte Zuschauer*innen wie gewohnt eine neue Folge Let's Dance, bei der Promis wieder übers Tanzparkett wirbeln.

Das läuft am Montag, dem 21.4. bei RTL:

Auch am Montag müssen Fans auf Alles was zählt verzichten. Stattdessen können sie sich eine brandneue Folge von Bauer sucht Frau anschauen. Um 19:05 Uhr startet die neue Staffel der Datingshow bei RTL und wieder einmal gehen Single-Landwirte auf die Suche nach der großen Liebe. Im Anschluss gibt es eine neue 3-Millionen-Euro-Woche bei Wer wird Millionär?. Um 20:15 Uhr stellen sich Kandidat*innen den kniffligen Fragen bei Günther Jauch und haben die Chance auf satte 3 Millionen Euro.

Wann geht es mit Alles was zählt weiter?

Am Dienstag geht es dann wie gewohnt weiter: Um 19:05 Uhr läuft Alles was zählt wieder auf dem gewohnten Sendeplatz bei RTL. Wer aber nicht so lange warten kann, kann die Folgen schon eine Woche im Voraus auf RTL+ streamen.