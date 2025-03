Alles was zählt-Vorschau heute: Richard beendet die Ehe mit Simone

Richard ist bei Alles was zählt endlich aus dem Koma aufgewacht. Mit seiner Ehefrau Simone will er nichts mehr zu tun haben – und zieht einen endgültigen Schlussstrich.

Seitdem er bei Alles was zählt von Simones (Tatjana Clasing) Machenschaften erfahren hatte, lag Richard (Silvan-Pierre Leirich) im Koma. Als er endlich wieder aufwacht, will er seine Ehefrau nicht mehr sehen. Simone versucht, um ihre Liebe zu kämpfen und will ihrem Mann mit allen Mitteln zeigen, dass sie sich ändern kann. Dafür überlasst sie Ben (Jörg Rohde) sogar die Geschäftsführung bei Steinkamp Sport und Wellness. Doch ihre Bemühungen sind vergeblich.

Alles was zählt: Richard hat endgültig die Nase voll

Achtung, der Artikel enthält Spoiler zur Folge 4667 vom 31. März

Richard wird endlich aus dem Krankenhaus entlassen. Seiner Frau erzählt er nichts davon, die freut sich aber umso mehr, als er plötzlich nach Hause kommt. Sie bietet ihm an, vorübergehend ins Gästezimmer zu ziehen, doch er lehnt dankend ab. Er wird ins Gästezimmer gehen.

In einem ruhigen Moment bittet Simone ihren Partner um ein Gespräch. Als der sich nicht wehrt, nutzt sie die Gelegenheit und offenbart, dass sie Kilian Reichenbach (Marc Dumitru) gebeten hat, Jenny (Kaja Schmidt-Tychsen) als Anwalt zu vertreten. Richard ist von der Idee nicht angetan und lässt das Simone auch spüren. "Im Moment ist einfach nur wichtig, dass wir als Familie zusammenhalten. Für Jennifer", versucht Simone sich zu rechtfertigen.

Richard kann sich Simones Gerede nicht mehr anhören und macht ihr deutlich: "Justus ist tot, deine Tochter sitzt im Gefängnis und die Firma ist kurz vor dem Bankrott. Wir? Simone, wir? Es gibt kein ‚Wir‘ mehr. Zwischen uns ist es aus. Endgültig."

TV-Ausstrahlung & Streaming: Dann läuft Alles was zählt

Von Montag bis Freitag läuft Alles was zählt täglich um 19:05 Uhr bei RTL. Die jeweilige Folge kann auf RTL+ bereits eine Woche im Voraus auf RTL+ gestreamt werden.