Alles was zählt-Vorschau: Richard stellt Simone zur Rede

Simone ist bei Alles was zählt zurück im Zentrum. Dass Ben ein Teil der Geschäftsführung ist, ist ihr ein Dorn im Auge. Richard stellt seine Noch-Ehefrau zur Rede und will wissen, was sie vorhat.

Eigentlich hatte Simone (Tatjana Clasing) ihre Position im Zentrum bei Alles was zählt aufgegeben. Sie wollte ihrem Mann Richard (Silvan-Pierre Leirich) beweisen, dass für sie Familie und nicht das Geschäft an erster Stelle stehen. Da Richard weiterhin auf eine Scheidung beharrt, hat sich auch Simones Meinung zur Firma geändert. Sie ist wieder Teil der Geschäftsführung, obwohl Richard Ben (Jörg Rohde) als seinen Nachfolger eingesetzt hat. Ihrem Stiefsohn macht Simone das Leben nicht gerade leicht. Alles was zählt: Simone übergeht Ben bei wichtigen Entscheidungen Achtung, der Artikel enthält Spoiler zur Folge 4689 vom 5. Mai Bei Ben läuten die Alarmglocken, als er erfährt, dass Lucie (Julia Wiedemann) zukünftig Simones Vertretung sein soll – ohne das mit ihm zu besprechen. Ben fühlt sich übergangen. "Sie sucht Verbündete", ist sich Ben im Gespräch mit Richard sicher. Doch der ist der Meinung, Lucie würde sich auf so etwas nie einlassen. Ben muss ihm diese Illusion nehmen, denn Lucie hat den Posten als Stellvertreterin bereits angenommen. "Ich werde Simone das Zentrum nicht überlassen", betont Ben. Währenddessen bekommt Lucie ihren neuen Vertrag von Kilian (Marc Dumitru) und Simone überreicht. Doch sie ist stutzig, warum wird ihr Vertrag von Kilian und nicht der offiziellen Rechtsabteilung aufgesetzt? Simone erklärt es ihr: "Weil ich Ben nicht vertraue. Ich schätze ihn für seine Arbeit. Aber ich vertraue ihm nicht und er vertraut mir nicht." Lucie macht ihr sofort klar, dass sie sich auf keine Seite stellen werde und Ben für einen guten Mitarbeiter halte. Ihr ginge es vor allem darum, dass alle zusammenhalten und im Sinne des Zentrums handeln. Schon gelesen? So reich sind Bill und Tom Kaulitz wirklich Richard stellt Simone zur Rede Nach seinem Gespräch mit Ben trifft Richard auf Simone und stellt sie zur Rede. "Wie weit willst du noch gehen?", fragt er seine Frau direkt. Simone wehrt sich gegen Richards Vorwürfe, sie würde Lucie auf ihre Seite ziehen wollen. Simone sei die Einzige, die Lucies Leistung wertschätzen würde, denn ohne sie würde es das Zentrum heute nicht mehr geben. Außerdem würde sie sich nicht "instrumentalisieren" lassen. Lucie wisse nämlich, was sie will. "Ich werde das alles im Auge behalten. Alles. Vor allem dich", spricht Richard eine leichte Drohung gegen seine Ehefrau aus. TV-Ausstrahlung & Streaming: Dann läuft Alles was zählt Von Montag bis Freitag läuft Alles was zählt täglich um 19:05 Uhr bei RTL. Die jeweilige Folge kann auf RTL+ bereits eine Woche im Voraus auf RTL+ gestreamt werden.