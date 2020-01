Altered Carbon: Erstes Video enthüllt den Start von Staffel 2 auf Netflix

Lange haben wir kein Lebenszeichen von der 2. Staffel von Altered Carbon vernommen, da verkündet nun ein Video ganz überraschend den Start der neuen Episoden.

2018 war ein großes Jahr für Netflix, besonders im Hinblick auf aufwendig produzierte Science-Fiction-Serien. Während sich Lost in Space, eine Neuauflage der gleichnamigen Serie aus den 1960er Jahren, erst im Dezember mit einer 2. Staffel zurückmeldete, gab es von Altered Carbon - Das Unsterblichkeitsprogramm in letzter Zeit kaum ein Lebenszeichen zu vernehmen. Doch das hat sich nun geändert.

Altered Carbon Staffel 2 startet bereits im Februar

Auf dem offiziellen Twitter-Account der Serie wurde ein kurzes Teaser-Video veröffentlicht, das zwar an sich nicht viel aus den neuen Episoden zeigt. Dafür wartet der Einblick mit einer anderen wichtigen Information auf: dem Startdatum. Am 27. Februar 2020 startet die 2. Staffel von Altered Carbon, fast genau zwei Jahre nach der Premiere des Serienauftakts, der damals am 2. Februar 2018 veröffentlicht wurde.

Die 2. Staffel wartet außerdem mit einer großen Veränderung war, nämlich einem Wechsel des Hauptdarstellers. Wurde Protagonist Takeshi Kovacs in der 1. Staffel noch von Joel Kinnaman verkörpert, tritt nun Anthony Mackie in seine Fußstapfen. Das ist deswegen möglich, weil Altered Carbon in einer Zukunft angesiedelt ist, in der das Bewusstsein von Menschen nach ihrem Tod in einem neuen Körper transferiert werden kann.

Anthony Mackie war zuletzt vor allem als Falcon im Marvel Cinematic Unvierse unterwegs und wird in Zukunft auch in der der Disney+-Serie The Falcon and The Winter Soldier an der Seite von seinem Avengers-Kollegen Sebastian Stan zu sehen sein. Abseits davon stehen Filme wie The Hate U Give, Detroit und Triple 9 in seiner Filmographie.

Mackie ist nicht der einzige Neuzugang im Cast von Altered Carbon. Fünf weitere Schauspieler schließen sich der Serie erstmals in Staffel 2 an:

Vom alten Cast kehren Renée Elise Goldsberry, Chris Conner und Will Yun Lee zurück. Letztgenannter spielt den ursprünglichen Takeshi Kovacs in einer Storyline, die über 200 Jahre vor der eigentlichen Handlung angesiedelt ist. Abseits davon umfasst die neue Staffel dieses Mal nur acht Episoden. Bei der ersten Runde waren es noch zehn.

Die 2. Staffel von Altered Carbon startet am 27. Februar 2020 auf Netflix

Werdet ihr euch die 2. Staffel von Altered Carbon auf Netflix anschauen?