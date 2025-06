Am längsten laufende Sci-Fi-Serie der Welt bekommt neues Spin-off: Diesmal für ein ganz anderes Publikum

Nach 41 Staffeln will die Sci-Fi-Serie Doctor Who ein neues Publikum erschließen. BBC kündigte gestern ein animiertes Spin-off für den hauseigenen Kinderkanal CBeebies an.

Der britische Fernsehsender BBC kündigte gestern ein neues Spin-Off für die Serie Doctor Who an. Die Animationsserie soll für den Kinderkanal CBeebies produziert werden und richtet sich speziell an junge Zuschauer:innen unter 6 Jahren. Nun wird nach einem geeigneten Produktionsstudio gesucht.

Mit 41 Staffeln und 62 Jahren Laufzeit ist Doctor Who die am längsten laufende Sci-Fi-Serie der Welt. In einer offiziellen Pressemitteilung der BBC wurde ein neues Spin-off für das Franchise angekündigt. Die neue Serie soll für den Kinderkanal CBeebies produziert werden und richtet sich damit an Vorschulkinder, die den Doctor und seine Begleiter:innen bei "Abenteuern durch Raum und Zeit" verfolgen.

Patricia Hidalgo, Direktorin der BBC für Kinder und Bildung, äußert sich wie folgt:

Bei CBeebies ist jeder willkommen, auch der Doctor! Dieses beliebte Franchise unterhält Millionen von Menschen auf der ganzen Welt. Es ist also nur richtig, dass unsere jüngeren Zuschauer das Wunder und die Magie des Doktors in einem brandneuen Format erleben können.

Der Streamingdienst Disney+, der die aktuellen Doctor Who-Staffeln international veröffentlicht, wird demzufolge nicht involviert sein. Mittels öffentlicher Ausschreibung sucht die BBC aktuell nach einem geeigneten Produktionsstudio für den Ableger.

Mit der Entscheidung für ein animiertes Spin-off schließt sich Doctor Who anderen erfolgreichen Franchises an. Erst kürzlich kündigte auch die Netflix-Produktion Stranger Things offiziell ein animiertes Spin-off mit dem Titel Stranger Things: Tales From '85 an.

Staffel 15 der Sci-Fi-Serie Doctor Who ist gerade geendet

Die 15. Staffel Doctor Who (Zählung seit dem Reboot 2005) endete mit einem echten Schocker. Noch ist unklar, wie genau die Serie unter der Federführung von Russell T. Davies weitergeht. Die neue Animationsserie soll jedoch komplett unabhängig von der Mutterserie laufen.

Bis Fans näheres erfahren, dürfte es noch eine Weile dauern: Die offizielle Ausschreibung des Senders läuft noch bis Juli. Bis dahin könnt ihr die neusten beiden Staffeln Doctor Who auf Disney+ streamen.