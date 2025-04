Das Stranger Things-Universum geht nach finaler 5. Staffel weiter: So heißt die neue Serie

Stranger Things endet dieses Jahr mit Staffel 5, doch das Serien-Universum geht auf Netflix weiter. Jetzt wurden erste Details zur neuen Spin-off-Serie enthüllt.

Fans von Stranger Things müssen sich noch ein paar Monate gedulden, bis das große Finale der beliebten Mystery-Serie bei Netflix eintrifft. Nachdem uns die Wartezeit erst kürzlich mit der Doku zum Theaterstück Stranger Things: The First Shadow auf dem Streamer versüßt wurde, erreichen uns nun weitere Nachrichten aus dem erweiterten Stranger Things-Universum. Denn die vor zwei Jahren angekündigte Spin-off-Serie nimmt endlich konkretere Züge an.

Stranger Things-Animationsserie von Netflix findet Titel

Netflix hat den Titel zur Stranger Things-Animationsserie enthüllt, die im April 2023 vom Streamer angekündigt wurde. Demnach wird sie Stranger Things: Tales From '85 heißen. Auch wenn konkrete Details zur Handlung noch nicht enthüllt wurden, gibt uns der Titel schon einen entscheidenden Hinweis darauf, wann die Serie spielen wird: im Jahr 1985. Damit spielt die Animationsserie etwa zur selben Zeit wie Staffel 3 der Hauptserie.

Schaut hier einen Trailer zu Stranger Things Staffel 3:

Stranger Things - S03 Finaler Trailer (Deutsch) HD

Die Serie wird von Eric Roberts (Glitch Techs) als Showrunner konzipiert und hat Matt und Ross Duffer als ausführende Produzenten im Rücken, die auch als kreative Kräfte hinter der Hauptserie stehen. Die Duffers erklärten schon 2023, dass sich mit der Animationsserie ein großer Traum erfülle:

Wir haben immer von einer animierten Stranger Things-Serie im Stil der Samstagmorgen-Cartoons geträumt, mit denen wir aufgewachsen sind, und diesen Traum nun verwirklicht zu sehen, ist absolut aufregend.



Wann kommt Stranger Things: Tales From '85 zu Netflix?

Bisher wurde noch kein konkreter Starttermin für die Spin-off-Serie veröffentlicht, doch scheint eine Veröffentlichung erst nach dem großen Finale der Hauptserie wahrscheinlich. Staffel 5 von Stranger Things soll uns voraussichtlich im Herbst 2025 auf Netflix erreichen. Tales from '85 könnte dann schon nächstes Jahr folgen.

Alles, was ihr bis dahin zum Stranger Things-Finale wissen müsst, könnt ihr hier nachlesen. Und wenn ihr schon immer mal wissen wolltet, wie eine Netflix-Serie entsteht, dann hört doch mal in unseren Podcast rein:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

