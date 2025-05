Am Samstag läuft die womöglich beste Fortsetzung aller Zeiten im TV: Sie schaffte das Unmögliche

Viele Fortsetzungen können mehr Budget aufweisen und werden dadurch zwar bombastischer, doch oft fehlt es an erzählerischer Substanz. Der TV-Tipp für Samstag zeigt, dass es auch anders geht.

Der Pate gilt als einer der besten Filme aller Zeiten und doch gelingt es der Fortsetzung, den Klassiker nicht nur zu ergänzen, sondern ihn laut gängiger Meinung noch zu übertreffen. Zudem gelang ihm das bis dahin Unmögliche, wodurch der Der Pate 2 Filmgeschichte schrieb.

Regisseur Francis Ford Coppola hatte sich auch für das Sequel wieder mit dem Romanautor Mario Puzo zusammengetan, der seine Familiensaga im Drehbuch erweiterte. Das Ergebnis seht ihr am Samstag auf NDR.

Der Pate 2 im TV: Die Gegenwart und Vergangenheit der Mafia-Familie

Nach dem Tod seines Vaters übernimmt Michael Corleone (Al Pacino) die Geschäfte der Familie und muss sich allerhand moralischer Abgründe stellen, die auch sein Privatleben beeinflussen. Doch wie wurden die Corleones überhaupt so einflussreich in New York? Diese Geschichte erzählt der Film in Rückblenden und zeigt, wie der junge Vito Corleone (Robert De Niro) in den USA Fuß fasst und langsam zum gefürchteten Paten aufsteigt.

Coppola gelingt es trotz der weit auseinanderliegenden Zeitebenen, die beiden Handlungsstränge parallel zu erzählen. Dabei geben die Rückblenden zu Vitos Werdegang dem Film historische Tiefe, werfen aber auch gleichzeitig ein tragisches Licht auf Michaels Entscheidungen in der Gegenwart.



Der Pate 2 schrieb Filmgeschichte

Wenn ein Film zum Kassenschlager und Kritiker-Hit wird, dann heißt das für die Fortsetzung meist ein deutlich größeres Budget, was schnell für Effekte verpulvert wird. Irgendwie muss man es ja schaffen, dass das Sequel in den großen Fußstapfen Eindruck macht. Coppola und Drehbuchautor Puzo lösten dieses Problem jedoch, in dem sie auf emotionale Tiefe setzten.

Michaels Geschichte ist das bedrückende Porträt eines Mannes, der alles kontrollieren will und dabei alles verliert. Pacino spielt die sich ausbreitende Einsamkeit so intensiv, dass man förmlich spürt, wie die Macht ihn innerlich auffrisst.

Auch De Niro legt eine beeindruckende Performance hin, spricht im Film fast ausschließlich Italienisch und wurde dafür mit dem Oscar gewürdigt. Insgesamt erhielt das Mafia-Drama sechs Oscars (doppelt so viele wie Teil eins), darunter auch in der wichtigsten Kategorie Bester Film. Damit schrieb Der Pate 2 Filmgeschichte, denn zuvor war es keinem Sequel gelungen, in dieser Kategorie ausgezeichnet zu werden. Erst 29 Jahre gelang es Der Herr der Ringe: Die zwei Türme ebenfalls, einen Goldjungen als bester Film mit nach Hause zu nehmen.

Ende April 2025 wurde Coppola für sein Lebenswerk geehrt. Regisseur Steven Spielberg hielt eine glühende Laudatio und nannte gleich zwei Werke Coppolas, die ihn zutiefst beeindruckt und das amerikanische Kino verändert hatten.

Wann läuft die grandiose Fortsetzung Der Pate 2 im TV?

NDR zeigt den Mafia-Film am Samstag, den 3. Mai 2025 um 00:55 Uhr. Wer den Film im Fernsehen verpasst hat, kann ihn außerdem in der ARD-Mediathek oder bei Prime mit einem Paramount+-Abo streamen. Dort steht er auch mit Kauf- oder Leihoptionen zur Verfügung.