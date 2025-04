Für Steven Spielberg ist dieses Meisterwerk "der größte amerikanische Film, der je gemacht wurde"

Am Wochenende wurde Francis Ford Coppola für sein Lebenswerk geehrt. In der Laudatio schwärmte Kollege Steven Spielberg besonders von zwei Filmen des Meisterregisseurs.

Francis Ford Coppola ist eine der lebenden Legenden in Hollywood und das weiß auch das American Film Institute. Am vergangenen Samstag wurde er der Regisseur von Apocalypse Now, Der Pate I und II sowie jüngst Megalopolis in Los Angeles mit dem Ehrenpreis der renommierten Organisation ausgezeichnet, dem AFI Lifetime Achievement Award. Die Laudatio hielten keine Geringeren als seine Kollegen und Freunde Steven Spielberg und George Lucas. Dabei verriet Spielberg, welches Meisterwerk von Coppola er nicht nur für dessen größten Film, sondern den größten amerikanischen Film überhaupt hält.

Steven Spielberg: Coppola hat den größten amerikanischen Film überhaupt gedreht

In seiner Laudatio lobte Spielberg den Ehrengast Coppola in höchsten Tönen, wie die Variety berichtet. Dabei hob Steven Spielberg zwei Filme von Francis Ford Coppola heraus. Zum einen war es der Kriegsfilm Apocalypse Now (1979). Spielberg durfte damals eine frühe Schnittfassung des Films sehen: "Ich saß da, voller Ehrfurcht, und erkannte: dich offen und suchend zu zeigen – das war tatsächlich deine Superkraft."

Der zweite Film, den Spielberg besonders hervorhob, war Der Pate, das 1972 erschienene Mafia-Epos mit Marlon Brando, Al Pacino und Diane Keaton, in dem vom Schicksal der fiktiven Corleone-Familie erzählt wird. Spielberg erklärte überschwänglich:

Der Pate ist für mich der größte amerikanische Film, der je gemacht wurde. [...] Wenn wir jung sind, wollen wir unsere Eltern stolz machen, dann unsere Freunde, dann unsere Kollegen – und schließlich unsere Weggefährten. Aber du du hast keine Ebenbürtigen.

Und weiter:

Du hast das, was vor dir war, genommen und den Kanon des amerikanischen Films neu definiert. Und indem du das getan hast, hast du eine ganze Generation von Geschichtenerzählern inspiriert.

Auch interessant:

Ist Der Pate der beste amerikanische Film überhaupt?

Mit seiner Meinung dürfte Steven Spielberg nicht allein stehen. Der Pate wird seit Jahrzehnten in Bestenlisten in den höheren Rängen genannt, egal ob von Filmfans allgemein, Branchenmitgliedern oder Kritiker:innen. Die härteste Konkurrenz für den Spitzenplatz dürften Orson Welles' Citizen Kane (bei der AFI-Liste der besten amerikanischen Filme auf Platz 1) und Alfred Hitchcocks Vertigo - Aus dem Reich der Toten darstellen (bei der Sight & Sound -Liste der besten Filme aller Zeiten zeitweise auf Platz 1). Bei der bedeutendsten Community-basierten Liste, der IMDb Top 250 , wird der Spitzenplatz seit Jahrzehnten zwischen Der Pate und Die Verurteilten ausgemacht.

Eine definitive Antwort auf die Frage wird es nie geben, da das jeder Filmfans selbst entscheiden kann. Spielberg hat sie für sich gefunden. Und wer es ihm nachtun will, kann Der Pate derzeit gratis in der ARD-Mediathek nachholen. Außerdem streamt der Film im Abonnement bei Paramount+ und beim Arthaus+ Channel.

Coppolas neuster Film Megalopolis gehört seit kurzem zum Katalog von Netflix.