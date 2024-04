Amazon bringt vergessene Sci-Fi-Version von Yellowstone zurück: Im Trailer zu Outer Range Staffel 2 jagt Josh Brolin durch Raum und Zeit

Amazon setzt endlich die Sci-Fi-Version von Yellowstone fort. Im ersten Trailer zu Outer Range Staffel 2 muss der Dune-Star Josh Brolin ein finsteres Geheimnis lösen.

Yellowstone-Patriarch John Dutton (Kevin Costner) hat es leicht, denn anders als sein Sci-Fi-Gegenstück Royal Abbott (Josh Brolin) in der Amazon-Serie Outer Range muss er sich zumindest nicht mit Zeitreisen herumschlagen. Aber was den Protagonisten in die Bredouille bringt, macht Outer Range Staffel 2 nur spannender, wie der erste Trailer zur kommenden Season verspricht.

Schaut euch hier den ersten Trailer zu Outer Range Staffel 2 an:

Outer Range - S02 Trailer (English) HD

Yellowstone-Ersatz für Sci-Fi-Fans bei Amazon: Darum geht's in Outer Range

Outer Range dreht sich, ähnlich wie Yellowstone, um einen Familienpatriarchen (Brolin), der mit Frau und Kindern eine Ranch in der Wildnis von Wyoming betreibt. Seine üblichen Probleme mit der Missgunst seiner Nachbarn treten in den Hintergrund, als er am Rande seines Landes ein mysteriöses schwarzes Loch entdeckt – und erkennen muss, dass die Kräfte im Inneren seine Vorstellungskraft völlig übersteigen.

Outer Range Staffel 1 erschien im Frühjahr 2022 bei Amazon Prime. Unserer Meinung nach verspielte die Sci-Fi-Serie viel Potenzial. Staffel 2 könnte diesen Missstand aber mehr als beheben.

Wann kommt Outer Range Staffel 2 mit Josh Brolin?

Outer Range Staffel 2 soll am 16. Mai 2024 bei Amazon Prime Video erscheinen. Neben Dune-Star Brolin ist in der Sci-Fi-Serie unter anderem Imogen Poots (Green Room) zu sehen.

