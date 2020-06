Amazon-Geheimtipp: 7500 ist so spannend, dass euch schlecht wird

Seit heute könnt ihr 7500 bei Amazon Prime streamen. Beim Thriller mit dem unscheinbaren Titel bleibt euch der Atem weg - und ziemlich klug ist er auch noch.

Filme, die effektiv Klischees hinterfragen und die Anforderungen ihres Genres dabei dennoch prächtig erfüllen, findet man nicht allzu oft. 7500 jedoch ist genau so ein Kandidat. Der Thriller handelt von einer Flugzeugentführung und spielt fast ausschließlich im Cockpit, wo Joseph Gordon-Levitt als verantwortlicher Kapitän vor mehrere moralische Dilemma gestellt wird und obendrein auf engem Raum um sein eigenes Leben kämpfen muss.

Das eindrucksvolle Langfilm-Debüt von Regisseur Patrick Vollrath könnt ihr seit heute bei Amazon Prime Video streamen. Stellt aber sicher, dass ihr das nicht mit vollem Magen tut, denn die Spannung und auch Tragik, die 7500 auffährt, kann schon beim bloßen Hinsehen starke Stressgefühle hervorrufen.

Packender Thriller bei Amazon: Das macht 7500 besonders

Zu Beginn von 7500 sehen wir die Aufnahmen einer Überwachungskamera vom Berliner Flughafen und die meisten von uns werden die Bilder wohl - bewusst oder unbewusst - nach männlichen Personen mit langen, dichten Bärten scannen.

Tatsächlich erweist sich das Material aber gar nicht als ergiebig beim Ermitteln der Täter. Wir verbleiben ebenso ahnungslos wie unruhig. Mit diesem Kniff schürt der Film bereits in den ersten Sekunden Unbehagen - und führt uns unsere eigenen Vorurteile vor Augen.

An Bord lernen wir dann die sympathischen Piloten Michael Lutzmann (Carlo Kitzlinger) und Tobias Ellis (Gordon-Levitt) kennen, deren Alltag kurz vor dem Abheben der Maschine in nur wenigen Momenten sehr natürlich eingefangen wird. Natürlich ahnen sie noch nicht, welche Katastrophe sie bereits sehr bald erwartet.

Schütze ich die Passagiere an Bord oder verhindere ich, dass das Flugzeug in ein Großstadt-Gebäude rast? Wie die Vorschriften besagen, darf Tobias die Terroristen unter keinen Umständen ins Cockpit lassen, doch ein ganz bestimmter Faktor - der an dieser Stelle nicht gespoilert werden soll - macht ihm die Entscheidung faktisch besonders schwer. In der Situation nicht mitzufühlen, ist praktisch unmöglich.

Durch die Zeichnung eines der Täter bricht 7500 schließlich massiv mit den Erwartungen, die man einem Thriller wie diesem für gewöhnlich entgegen bringt. Hier nimmt er sich Raum für Ambivalenz und Menschlichkeit, wo die Dinge doch eigentlich klar liegen sollten.

So bleibt am Ende nicht "nur" ein traumatisches Ereignis, sondern auch die Überlegung, was jemanden überhaupt dazu bewegt, tausende Menschen mit in den Tod reißen zu wollen - und ob fundamentalistisch motivierter Hass zumindest in Einzelfällen überwunden werden kann. Einfache Antworten mag es darauf keine geben, aber das Stellen der Frage ist schon mal ein erster Schritt.

