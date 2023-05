Amazon plant das ultimative Herr der Ringe-Universum, doch es gibt Grund zur Sorge

Nicht nur Die Ringe der Macht: Amazons Pläne für Der Herr der Ringe sind deutlich größer als nur eine Serie. Der Konzern will zur ultimativen Heimat für alle Mittelerde-Fans werden.

Mittelerde ist gespalten. Nicht, weil ein finsterer Herrscher in der Fantasiewelt sein Unwesen treibt. Nein, die Rechte an J.R.R. Tolkiens Werk sind weit verstreut. Während Warner nach wie vor im Kinobereich das Sagen hat, brachte Amazon zuletzt die extrem aufwendige Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht in Stellung.

Obwohl sich die einzelnen Projekte sehr ähneln, bilden sie kein zusammenhängendes Franchise. Die Kampfansage kam im Februar von Warner, als das Studio verkündete, neue Herr der Ringe-Filme ins Kino zu bringen. Nun steuert Amazon dagegen. Der Konzern will das ultimative Herr der Ringe-Universum schaffen.

Amazons ultimatives Herr der Ringe-Universum: Nach Die Ringe der Macht kommt ein Videospiel

Von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht sind bereits fünf Staffeln geplant. Ganz zu schweigen von diversen Spin-off-Optionen, die heutzutage bei jedem Großprojekt, das auf einer populären Marke basiert, mitgedacht werden. Wie Deadline berichtet, will Amazon seinen Herr der Ringe-Machtarm noch weiter ausfahren.

Amazon Games entwickelt ein neues Mittelerde-Videospiel. Konkret handelt es sich um ein MMO (Massively Multiplayer Online), das sich die Ereignisse aus Der Herr der Ringe und Der Hobbit als Grundlage nimmt. Amazon beansprucht die nach wie vor gefragte Fantasy-Marke damit sowohl im Serien- als auch im Videospielbereich.

Die Geschichte von Amazon Games sollte uns allerdings zu Denken geben. Bis heute hat der Publisher keinen erfolgreichen Triple-A-Titel herausgebracht. Im Gegenteil: Amazon Games ist vor allem für seine gescheiterten oder komplett eingestellten Projekte bekannt. Dazu gehören u.a. Crucible und New World, wie The Verge festhält.

Darüber hinaus hat Amazon Games in puncto Herr der Ringe schon einmal versagt. 2019 wurde ein vergleichbares MMO angekündigt, ehe dem Projekt zwei Jahre später der Stecker gezogen wurde. Nun scheint Amazon einen zweiten Anlauf zu wagen. Hoffentlich hat das Unternehmen aus dem ersten Versuch gelernt.

So reizvoll die Aussicht auf eine immersive, über mehrere Medien erzählte Herr der Ringe-Erfahrung ist: Amazons Mittelerde-Vision muss sich erst noch beweisen. Im Gegensatz zu den Warner-Filmen, die felsenfest im popkulturellen Gedächtnis verankert sind, hat Die Ringe der Macht noch keinen bleibenden Eindruck hinterlassen.

