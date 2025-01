Amazon Prime bringt bald neuen LOL-Ersatz: 3 Stars des Comedy-Hits sind dabei

Neben dem Comedy-Hit LOL: Last One Laughing bringt Amazon Prime im Frühjahr 2025 eine neue Show an den Start, die Unterhaltung mit Herausforderungen mixt. Mehrere bekannte Gesichter sind dabei.

Dieses Jahr dürfen sich Fans des Amazon Prime-Hits LOL: Last One Laughing nicht nur auf neue Folgen in Form der 6. Staffel freuen. Wer herausfordernde Duelle mit viel Unterhaltung in Showform mag, bekommt von dem Streamer eine neue Serie dieser Art geboten.



In The Way Out treten verschiedene Promis in zwei größeren Teams gegeneinander an. Dabei müssen sie sich in Escape-Rooms unterschiedlichen Herausforderungen stellen. Abgefahrener Spaß ist da natürlich vorprogrammiert.

LOL-Ersatz: Neue Amazon-Show mixt Comedy mit Escape-Rooms

Neben den Moderatoren Julien Bam und Joon Kim nehmen diese 8 Stars an The Way Out teil:

Die ersten vier Teilnehmenden treten als Team gegen die anderen vier an. Michael Kessler, Mirja Boes und Wigald Boning waren schon in Staffeln von Amazons LOL: Last One Laughing zu sehen.

Hier bekommt ihr einen ersten Einblick in die neue Amazon-Show The Way Out:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Laut einer Prime Video-Pressemitteilung werden Julien Bam und Joon Kim als Gastgeber von The Way Out die Ereignisse humorvoll kommentieren. Außerdem erklärt die Biochemikerin und TikTokerin Dilara die Experimente und wissenschaftlichen Phänomene hinter den Rätseln der Escape-Rooms im Studio.

Auch interessant:

Wann startet The Way Out bei Amazon Prime?

Ein genaues Startdatum für die neue Comedy-Show ist noch nicht bekannt. Amazon gibt den Prime-Release bislang im Frühjahr 2025 an. Hier soll dann auch die 6. Staffel des Erfolgsformats LOL: Last One Laughing mit schon bekannten Stars erscheinen.

Und falls ihr jetzt schon wissen wollt, welche Serien-Highlights euch 2025 noch erwarten:

Hört unsere Serien-Vorschau für das neue Jahr im Podcast

Wie spannend das Serienjahr 2025 daherkommt, verraten wir euch im Podcast. Damit ihr jetzt schon die Highlights bei Netflix, Disney+, Apple TV+, WOW und Co. kennt, die ihr dieses Jahr nicht verpassen solltet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ob die Rückkehr von Daredevil oder Horror-Clowns, Yellowstone-Nachschub oder hochwertige neue Sci-Fi-Serien: In unserer Serienvorschau ist garantiert für jeden Geschmack etwas dabei.