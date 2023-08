10 Folgen, 3 Zeitebenen und abgründige Twists: Cruel Summer war vor zwei Jahren ein irres Thriller-Fest. An diesem Wochenende bringt Amazon Prime endlich Staffel 2 nach Deutschland.

Ewig lange zwei Jahre dauerte es, bis Cruel Summer Staffel 2 in Deutschland anläuft. 2021 hatte die Highschool-Thriller-Serie einen kleinen Hype ausgelöst – zumindest im Produktionsland USA. In Deutschland blieb Cruel Summer relativ unbeachtet. Dabei gehört die wendungsreiche Serie zu dem Unterhaltsamsten, was das Genre in den letzten Jahren hervorgebracht hat. Staffel 1 ist komplett bei Amazon verfügbar * und am Freitag folgte Staffel 2.

Wir erklären, was an Cruel Summer so gut ist und was ihr von der 2. Staffel erwarten dürften.

Darum geht es in Cruel Summer Staffel 1 und deshalb ist sie so gut

Cruel Summer ist eine Anthologie-Serie. Das bedeutet: Die Staffeln erzählen eine abgeschlossene Geschichte. Der Thriller-Plot von Season 1 verteilt sich über drei Zeitebenen: Juni 1993, Juni 1994 und Juni 1995. Die Geschichte beginnt 1993 mit der 15-jährigen Jeanette (Chiara Aurelia). Sie hat ein stabiles Umfeld und ist im Großen und Ganzen zufrieden mit sich.

Dann verschwindet Kate (Olivia Holt), die strahlende Highschool-Königin, die von Jeanette heimlich bewundert wird. Kates Entführung ist das Epizentrum von Cruel Summer. Jeanette nimmt ihren Platz im sozialen Gefüge ein, kommt mit Kates Freund zusammen und füllt das Loch, das diese in der coolen Clique hinterlassen hat. Die Serie drängt uns folgende Frage auf: Hatte Jeanette etwas mit dem Verschwinden von Kate zu tun?

Daraus entsteht eine hochspannende Mischung aus Tote Mädchen lügen nicht, You und Gone Girl. Die Twists sind manchmal etwas abgedreht, aber wunderbar düster und abgründig. Kaum eine Wendung lässt sich vorhersagen. Das liegt auch an dem Erzählkonzept mit den drei Zeitebenen: Wo andere Serien den Faden verlieren, gewinnt Cruel Summer aus diesem Rhythmus große Dynamik.

Cruel Summer Staffel 2 steht unter dem Motto: Traue niemandem

Cruel Summer - S02 Trailer (English) HD

Die zweite Staffel lief in den USA bereits im Juni bei Freeform

Sie besteht wieder aus 10 Folgen Alle Folgen sind bereits bei Amazon Prime verfügbar *

Die Geschichte: Staffel 2 spielt wieder auf drei Zeitebenen – Sommer 1999, Winter 1999 und Sommer 2000. Die Geschichte überspannt also ein Jahr. Allzu viel wollen wir gar nicht verraten. Es geht um eine idyllische Stadt im Nordwesten der USA nahe am Meer. Dort beobachten wir den Zerfall einer Freundesgruppe: Megan, die Austauschschülerin Isabelle und Megans bester Freund Luke. Die Showrunner:innen empfehlen jedoch, keiner der Figuren über den Weg zu trauen.

