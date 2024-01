Amazon Prime wirft Thriller-Meisterwerk mit Leonardo DiCaprio raus: Nach 138 verstörenden Minuten kommt das einzigartige Schock-Ende

In Kürze verschwindet auf Amazon Prime ein Thriller-Meisterwerk mit Leonardo DiCaprio. Das Ende von Martin Scorseses Highlight schockiert Fans bis heute.

Manche Filme sind vor allem für ihr schockierendes Ende bekannt. Das gilt für die Twist-Spektakel von M. Night Shyamalan (The Sixth Sense) genauso wie für ein Thriller-Meisterwerk, das Amazon Prime Video in den nächsten 30 Tagen aus dem Programm wirft: Martin Scorseses Mystery-Schocker Shutter Island (2010) mit Leonardo DiCaprio fesselt mit einer einzigartigen Wendung, nachdem er das Publikum mehr als zwei Stunden an der Nase herumgeführt hat.

Martin Scorsese stellt Thriller-Hetzjagd mit Leonardo DiCaprio am Ende auf den Kopf

Shutter Island dreht sich um den US-Ermittler Teddy Daniels (DiCaprio), der 1954 in einer Einrichtung für psychisch kranke Straftäter:innen nach einer verschwundenen Patientin suchen soll. Er stößt schließlich auf ein schockierendes Geheimnis, das neben der gesuchten Insassin vor allem ihn selbst betrifft.

Schaut euch hier den Trailer zu Shutter Island an:

Shutter Island - Trailer 1 (Deutsch)

Shutter Island ist zu jung, um als Klassiker bezeichnet zu werden, aber sein Twist-Ende hat sich dennoch ins kulturelle Gedächtnis eingebrannt. Wenn Psychiater Cawley (Ben Kingsley) Daniels eine verstörende neue Perspektive auf seinen Auftrag enthüllt, wird vielen Zuschauenden die Luft wegbleiben.

Wann wirft Amazon Prime Video Shutter Island aus dem Programm?

Amazon Prime Video wird Martin Scorseses Thriller-Meisterwerk innerhalb der nächsten 30 Tage aus dem Sortiment nehmen. Ein präziser Zeitpunkt wird nicht angegeben.

Neben DiCaprio und Kingsley ist unter anderem Mark Ruffalo (Avengers 4: Endgame) vor der Kamera zu sehen.

