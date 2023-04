Amazon schickt Sylvester Stallone ins Action-Altersheim: In seinem nächsten Film jagt er den Mörder von Rentner-Agenten

Sylvester Stallone feiert gerade einen Karriere-Höhepunkt. Für eine kommende Action-Komödie bei Amazon soll er als Agent im Ruhestand einen Mord aufklären.

Action-Legende Sylvester Stallone geht für Amazon auf Mörderjagd im Altersheim

Sylvester Stallone ist momentan so präsent wie lange nicht mehr. Nach Marvel- und DC-Auftritten und seiner eigenen Superhelden-Rolle wird er jetzt als Agent einem Mörder das Handwerk legen. Amazon Prime will nämlich die Actionkomödie Never Too Old to Die veröffentlichen,

Wie Deadline berichtet, hat Amazon Studios das Drehbuch zu Never Too Old to Die gekauft und will den Film produzieren. In der Story spielt Stallone einen Ex-Spion des kalten Krieges, der in einem speziellen Altersheim für Agenten untergebracht ist. Als einer seiner Zimmernachbarn ermordet wird, springen seine alten Instinkte wieder an.

Never Too Old to Die ist das neueste in einer ganzen Reihe von Projekten, die Action-Legende Stallone zuletzt viel Aufmerksamkeit verliehen haben. Nach einem kurzen Auftritt in The Suicide Squad spielte er einen alternden Superhelden im Amazon-Kracher Samaritan und feiert gerade als Mafia-Boss in Tulsa King Erfolge. Bald wird er in einem MCU-Film zu sehen sein, dessen neuer Trailer ein komplettes Marvel-Team versteckt.

Wann kommt Never Too Old to Die zu Amazon Prime Video?

Wann genau Never Too Old to Die bei Amazon Prime Video erscheint, steht noch nicht fest. In Anbetracht des gegenwärtigen Produktionsstandes gehen wir frühesten Ende 2024 von einem Streaming-Start aus.

