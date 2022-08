Amazon setzt eine seiner besten Serien ab – doch die Fans geben nicht kampflos auf

Die Mystery-Serie The Wild begeisterte Fans und Kritiker. Trotzdem zieht Amazon Prime nach Staffel 2 den Stecker. Das muss allerdings nicht das Ende der Lost-ähnlichen Show bedeuten.

Eine Gruppe junger Frauen sollte eigentlich zu einer Art Sommercamp fliegen. Stattdessen stürzt der von einer mysteriösen Organisation gecharterte Jet ab. Der Gruppe bleibt nichts anderes übrig, als auf einer einsamen Insel ums Überleben zu kämpfen. Doch nach und nach müssen die Überlebenden feststellen, dass sie nicht zufällig irgendwo im Nirgendwo gelandet sind.

Die Amazon-Serie The Wilds gehörte lange zu einer der besten Young-Adult-Serien im Streaming-Bereich. Selbst die umstrittene zweite Staffel, die um eine Gruppe junger Männer in der gleichen Überlebenskampf-Situation erweitert wurde, brillierte noch, wenn sie den Fokus auf die Frauenfiguren setzte. Das Finale von Staffel 2 vereinte beide Gruppen und warf spannende Fragen für die Zukunft auf. Doch was in Staffel 3 passiert wäre, werden wir wohl nie erfahren – zumindest nicht bei Amazon.



The Wilds wird von Amazon nach Staffel 2 abgesägt – trotz begeistertem Publikum

The Wilds - S02 Trailer (English) HD

Staffel 1 von The Wilds schlug 2020 ein wie eine Bombe und landete am Ende des Jahres auf mehreren Bestenlisten. Die Amazon-Serie erzählt die Geschichte eines Flugzeugabsturzes auf mehreren Zeitebenen und konstruiert ein spannendes Mysterium nach dem nächsten. Und das um Längen besser als vergleichbare Young-Adult-Serien von Amazon wie Panic oder Ich weiß was du letzten Sommer getan hast.

Vanity Fair bezeichnete das Survival-Drama sogar als "eine der wenigen Streaming-Serien, deren Länge sich verdient anfühlt". Denn The Wilds schaffte das, woran so viele andere Shows spektakulär scheitern: Authentische weibliche Charaktere mit unterschiedlichen Hintergründen, Identitäten und sexuellen Vorlieben zu erzählen, ohne sich nach uninspirierter Diversitäts-Checkliste anzufühlen.

Der Schock saß also tief, als Deadline verkündete, dass The Wilds bei Amazon keine dritte Staffel erhalten werde. Auch der Cast zeigte sich betroffen. Mia Healey, eine der Hauptdarstellerinnen, bedankte sich in einem Instagram-Post bei Fans der Serie und ihrer Figur: "Ich liebe euch alle, ich liebe dich, Shelby. Ich bin für immer ein veränderter Mensch und auf ewig dankbar. Danke, danke, danke."

Fans kämpfen für eine dritte Staffel der Mystery-Dramaserie – mit Erfolg?

Unter den Instagram-Posts der Schauspielerinnen und dem offiziellen Account zur Serie sammeln sich seither verzweifelte Reaktionen und Rufe nach einer Kampagne zur Rettung der Show. Auch auf Twitter finden sich unter den Hashtags #renewthewilds und #savethewilds Tausende Tweets, in denen sich Fans für eine Fortsetzung von The Wilds stark machen. Die Petition "Save The Wilds" hat bereits über 15.000 Unterschriften und wurde laut Twitter von einem der Schauspieler geteilt.

Die Aktion erinnert an den verzweifelten Versuch einiger Fans, eine neue Heimat für die abgesetzte Serie Good Girls zu finden. Doch selbst Netflix hatte kein Erbarmen, obwohl die Show nach ihrer Erstausstrahlung im TV beim Streaming-Riesen Millionen erreichte – und mit Manifest eine andere abgesetzte Serie gerettet hatte.

The Wild-Fans scheinen ihre Hoffnungen auf den US-Streamer Hulu zu setzen und adressieren den Anbieter in mehreren Tweets . Sollte der Anbieter sich The Wilds schnappen, könnte die Fortführung der Show in Deutschland Teil des Disney+-Abos werden.

Ob die Fan-Kampagne Erfolg hat, bleibt abzuwarten. Stand jetzt ist die internationale Serienlandschaft in jedem Fall um eine ebenso spannende wie außergewöhnliche Show ärmer.

Wünscht ihr euch eine dritte Staffel von The Wilds?