Amazon veröffentlicht 2 Minuten aus The Boys: Neues Video teast das große Duell aus Staffel 4 an

In einem Video-Clip aus der 4. Staffel von The Boys gehen sich Billy Butcher und Homelander beinahe an die Gurgel. Für das richtige Duell muss man noch bis zum baldigen Season-Start warten.

In wenigen Tagen geht es auf Amazon Prime Video mit The Boys weiter. Genauer gesagt, kommt es diesen Monat zur Veröffentlichung der 4. Staffel. Teaser und Trailer gab es natürlich längst, aber vielleicht können wir euch für ein zweiminütiges Prélude zur großen Prügelei aus der kommenden Season begeistern. Billy Butcher (Karl Urban) versucht im Video-Clip, den Sohn von Homelander (Antony Starr) zu überzeugen, dass sein alter Herr ein böser Bube ist:

The Boys: So geht es in der 4. Staffel auf Amazon Prime Video weiter Homelander steht vor Gericht, nachdem er in der 3. Staffel einen Demonstranten getötet hat. Nur wird er von seinen Unterstützern dafür bejubelt und wird vermutlich ohnehin damit durchkommen. Viel mehr noch: Er nutzt die Stimmung, um weiteren Einfluss zu erlangen. Gleichzeitig müssen die Boys einen Weg finden, um den politischen Aufstieg der potentiellen Vizepräsidentin Victoria Neuman (Claudia Doumit) zu vereiteln. Kann Billy mit einem Virus den Tag retten, obwohl ihm nur noch wenig Zeit bleibt? Wann kommt The Boys Staffel 4 zu Amazon? Die 4. Staffel der Comic-Adaption The Boys beginnt am 13. Juni 2024 bei Amazon Prime Video. Zum Auftakt gehen die ersten drei Episoden online, die übrigen fünf Folgen der Season werden im Wochentakt veröffentlicht. Ein Date mit den Boys hat man dann immer donnerstags.