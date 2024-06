In 7 Tagen kehrt Amazons versauteste Superhelden-Serie zurück: The Boys Staffel 4 wird "explosiv, eklig und wahnsinnig"

Nach einer Pause von über zwei Jahren kehrt Amazons knallharte Superhelden-Serie The Boys in wenigen Tagen mit Staffel 4 zurück – und die könnte alle bisherigen übertreffen.

Die brutale Superhelden-Satire The Boys gehört neben Reacher, Fallout und Herr der Ringe zu den größten Hits von Prime Video. Für die Moviepilot-Community ist die abgedrehte Jagd auf korrupte Supes mit einer durchschnittlichen Wertung von 8.2 Punkten sogar die beste Amazon-Serie überhaupt. Und in wenigen Tagen hat die lange Wartezeit auf Staffel 4 endlich ein Ende.

The Boys Staffel 4 könnte alle bisherigen übertreffen

Im Verlauf der ersten drei Staffeln geizte The Boys nicht mit grenzüberschreitenden Gewaltszenen und ekelhaften WTF-Momenten, die Hand in Hand mit ausgefeilten Charakterstudien und spannenden Plots gehen. Wenn wir Hughie-Darsteller Jack Quaid glauben dürfen, könnten die acht neuen Folgen von Staffel 4 sogar alles Bisherige toppen, wie er im Gespräch mit Collider verrät:

Dies ist meine liebste Staffel, die wir bisher gemacht haben. Die Autoren haben sich selbst übertroffen. Es gibt diese Momente, die groß, explosiv, eklig und verrückt sind. Und es gibt Dinge, die sogar die verrücktesten Sachen der letzten Staffel übertreffen, wenn ihr das glauben könnt.

Der Herogasm, ein explodierender Penis, Musical-Einlagen und DIE Imagine-Szene: Mit Staffel 3 schien die Amazon-Serie eigentlich schon den Gipfel der verrückten Einfälle erreicht zu haben. Wenn es nach Jack Quaid geht, erwartet The Boys-Fans auch in Staffel 4 wieder ein Fest des Wahnsinns. Aber hat das wirklich jemand bezweifelt?

Auch Homelander-Star Antony Starr heizte im Vorfeld den Hype um die neuen Folgen schon ordentlich an und beschreibt einen kommenden Moment als das Bizarrste, das er jemals gemacht hat.

Amazon-Hit geht weiter: Darum geht's in The Boys Staffel 4

Wir erinnern uns zurück: Vor zwei Jahren tötete Homelander einen Demonstranten in aller Öffentlichkeit – und wurde dafür von seinen Supportern bejubelt. Nun steht er allerdings vor Gericht, sollte aber aufgrund seiner Stellung kein allzu hartes Urteil erwarten. Stattdessen nutzt er die aufgeheizte Stimmung in der Bevölkerung, um seine Macht zu festigen.

Unterdessen müssen die Boys einen Weg finden, um Victoria Neumans (Claudia Doumit) politischen Aufstieg zu verhindern. Denn bei den bevorstehenden Wahlen könnte die Supe, die gerne Köpfe explodieren lässt, als Vizepräsidentin hervorgehen. Billy Butcher (Karl Urban), der wegen seiner TempV-Nutzung nur noch wenige Monate zu leben hat, hat aber schon eine Lösung ins Auge gefasst: Er entdeckt ein Virus, das Supes töten kann.

Wann startet The Boys Staffel 4 bei Amazon Prime Video?

Die Ausstrahlung von The Boys Staffel 4 beginnt am 13. Juni 2024 bei Amazon Prime Video. Zum Auftakt stehen direkt die ersten drei Folgen zum Abruf bereit. Die restlichen fünf Episoden werden im Wochentakt immer donnerstags veröffentlicht. Das Staffelfinale gibt es am 18. Juli zu streamen.