Amazons größte Science-Fiction-Serie: Erster Trailer zu Fallout entfesselt die Nuklear-Apokalypse

Seit drei Jahren warten wir auf die ersten bewegten Bilder aus Amazons Fallout-Verfilmung. Jetzt ist der Teaser-Trailer zur heiß erwarteten Science-Fiction-Serie endlich da.

Die Nachfrage an Videospielverfilmungen ist dieser Tage groß in Hollywood. Sowohl im Kino (Der Super Mario Bros. Film) als auch im Fernsehen (The Last of Us) konnte die filmische Umsetzung beliebter Games zuletzt beachtliche Erfolge feiern. Nun rückt Amazon Prime Video mit einem heiß erwarteten Großprojekt nach.

Seit 2020 arbeitet der Streaming-Dienst an einer Fallout-Serie, die auf der gleichnamigen Videospielreihe aus dem Hause Bethesda basiert. Nachdem vor ein paar Tagen die ersten Bilder aus der Fallout-Serie veröffentlicht wurden, gibt es jetzt einen spannenden Trailer, der uns in die endzeitliche Welt aus den Spielen katapultiert.



Sci-Fi-Highlight bei Amazon Prime: Erster Trailer zur Fallout-Serie von den Westworld-Machern

Fallout – Teaser Trailer (Deutsch) HD

Die Geschichte von Fallout entführt ins 22. Jahrhundert und zeigt uns eine Welt, die von einem Nuklearkrieg zerstört wurde. Obwohl wir uns weit in der Zukunft befinden, erinnert die Ästhetik an die 40er und 50er Jahre. Die Retro-Elemente verleihen der Serie ihren unverkennbaren Look, wenn wir durch das endzeitliche Ödland ziehen.

Angeführt wird Fallout von Ella Purnell, die in die Rolle der jungen Lucy schlüpft. Lucy ist in dem Atomschutzbunker Vault 33 aufgewachsen, der von ihrem Vater Hank (Kyle MacLachlan) geleitet wird, und begibt sich auf eine gefährliche Mission. Ihr gegenüber steht der unheimliche Bösewicht The Ghoul (Walton Goggins).

Warum man sich auf die Fallout-Serie freuen darf`? Nicht nur haben wir es mit einem sehr aufwendigen Sci-Fi-Projekt von Amazon Prime zu tun. Hinter der Serie stecken Lisa Joy und Jonathan Nolan, die bereits zwei geniale Sci-Fi-Serien geschaffen haben: Westworld und Peripherie. Bekannt sind für verschachteltes Erzählen mit vielen Twists.

Wann startet die Fallout-Serie bei Amazon Prime?

Die 1. Staffel von Fallout startet am 12. April 2024 bei Amazon Prime Video und umfasst insgesamt acht Episoden. Veröffentlicht werden diese im Wochentakt. Ob die Geschichte danach in einer 2. Staffel fortgesetzt wird, steht aktuell noch nicht fest.

