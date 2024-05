Amazons Reacher-Ersatz mit 2 Hemsworth-Brüdern: Knallharter Action-Thriller kommt ohne Streaming-Abo als 4K-Steelbook

Reacher-Fans können sich die Wartezeit mit dem Action-Kracher Land of Bad verkürzen. Der Streaming-Hit mit Star-Besetzung erscheint im limitierten 4K-Steelbook und kann bereits jetzt vorbestellt werden.

Als der Action-Thriller Land of Bad Ende April in Deutschland auf Amazon Prime * erschien, stieg er direkt in die Streaming-Charts ein und füllte damit eine Lücke, die Reacher nach dem Ende von Staffel 2 Anfang des Jahres hinterlassen hatte. Gute Kritiken bekam der Film von Regisseur William Eubank mit Star-Besetzung auch auf Rotten Tomatoes . Hier erhielt Land of Bad einen Publikumsscore von 94 Prozent.

Am 22. August erscheint der Film mit Russell Crowe und den Hemsworth-Brüdern Liam und Luke als limitiertes Steelbook in 4K, das ihr bereits jetzt vorbestellen könnt.

Land of Bad im limitierten Steelbook Deal Zu Amazon

Das limitierte 2-Disc Steelbook enthält Land of Bad auf 4K Ultra HD und Blu-ray. Als Bonusmaterial könnt ihr euch auf Featurettes über Cast, Produktion und Story freuen, sowie zwei Trailer.

Darum geht es im Action-Thriller Land of Bad

Auf den Philippinen befindet sich das Delta-Force-Team auf gefährlicher Mission, um gegen die islamistische Terrororganisation Abu Sayyaf vorzugehen. Doch das Einsatzteam rund um den jungen Soldaten Kinney (Liam Hemsworth) gerät in einen Hinterhalt und sitzt unbewaffnet in der Falle. Jetzt liegt alles in der Hand des Drohnenpiloten Reaper (Crowe), um das Team aus den Fängen der Terroristen zu befreien.

Amazon Land of Bad im limitierten Steelbook

Land of Bad Regisseur William Eubank: Vom Indie-Film zum Action-Kracher

Regisseur William Eubank stellt mit Land of Bad wieder einmal sein Können unter Beweis. Sein Regiedebüt feierte der 41-jährige US-Amerikaner 2011 mit dem außergewöhnlichen Sci-Fi-Drama Love. Größere Bekanntheit erlangte er 2020 mit dem Tiefsee-Horror-Thriller Underwater, in dem Kristen Stewart unter Wasser ums Überleben kämpft. Mit Land of Bad zeigt Eubank, dass er neben Indie- und Horror-Stoffen auch das Action-Genre beherrscht.

Auch bei einem Abenteuerfilm sollte Eubank Regie führen. Bereits 2016 wurde mit Count eine neue Adaption von Alexandre Dumas' Roman Der Graf von Monte Christo angekündigt. Seitdem ist es aber still um das Projekt geworden. Ebenfalls in Planung ist The Epiphany mit Sylvester Stallone, der einen Serienkiller jagt und sich mit seiner ungeklärten Vergangenheit in der katholischen Kirche auseinandersetzen muss. Wir dürfen gespannt sein, welche Filme wir als Nächstes von dem talentierten Regisseur zu sehen bekommen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.