Amazons Reacher-Serie erreicht unglaublichen Meilenstein, an dem dutzende Serien gescheitert sind

Reacher ist ein unglaubliches Erfolgsformat. Die Action-Serie hat jetzt einen neuen Meilenstein erreicht, mit dem sie alle anderen Amazon-Serien oder -Filme übertrifft.

Amazons absolute Nr. 1: Reacher tritt Konkurrenz des Streamers in den Staub

Alan Ritchson pulverisiert in Reacher nicht nur diverse Gegner, sondern auch die gesamte Amazon-Konkurrenz an Serien und Filmen. Das zeigt sich an einem

Wie Deadline berichtet, ist Reacher das erfolgreichste Format auf Amazon Prime für 2023, egal ob bei Filmen oder Serien. Ausschlaggebend ist hier die totale Anzahl an Zuschauer:innen.

Schaut euch hier den Trailer zu Reacher Staffel 2 an:

Reacher - S02 Trailer (Deutsch) HD

Damit lässt die Serie andere Amazon-Originals des Jahres wie Gen V oder Citadel hinter sich. Das bereits für seine erste Staffel von vielen Kritiker:innen gefeierte Action-Spektakel (via Metacritic ) hat sich mit Staffel 2 noch einmal selbst übertroffen: Laut Deadline-Bericht konnten allein die ersten drei Folgen 50% mehr Zuschauer:innen gewinnen als die Vorgänger-Staffel.

Staffel 2 der Amazon Prime-Action Reacher bekommt begeisterte Kritiken

Wann kommt Folge 5 von Reacher zu Amazon Prime Video?

Die ersten drei Folgen von Reacher Staffel 2 wurden auf einen Schlag am 15. Dezember 2023 veröffentlicht, am 22. Dezember folgte Folge 4. Folge 5 wird ebenfalls mit einer Woche Abstand am 29. Dezember erscheinen. Staffel 2 enthält acht Episoden.

