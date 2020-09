"Amerikas Penis": Wie Marvel-Fans & Chris Evans auf den Dick Pic-Unfall reagieren

Am Wochenende veröffentlichte der Avengers-Star Chris Evans versehentlich unter anderem ein Dick-Pic. Seine Reaktion darauf ist genauso gut wie die der Marvel-Fans.

Erstmal: Nude-Leaks sind nicht per se witzig. Die Betroffenen, zumal wenn sie ohnehin in der Öffentlichkeit stehen, sind häufig tief beschämt durch die Veröffentlichung. Auch wenn sie durch die eigene Hand geschehen wie bei Chris Evans am Wochenende, ist das erstmal unangenehm.

Bei uns seht ihr (sorry!) die Bilder nicht, die er versehentlich bei Instagram hochlud. Darunter auch ein Penis-Bild und ein Chris Evans-Porträt mit einem geschmacklosen Spruch.

Chris Evans' Reaktion auf seinen Bilder-Leak

Dafür aber die witzigsten Reaktionen der Marvel-Community. Schadenfreude gab es ohnehin wenig, stattdessen viele kreative Memes.

Heute reagierte der Marvel-Star zudem persönlich auf sein Missgeschick: Er stellt sich über den Unfall, macht sich einen Spaß draus, setzt den Fokus auf seine Persona für die gute Sache ein und ruft zum Gang zur US-Wahl Anfang November auf.

Jetzt, wo ich eure Aufmerksamkeit habe (Im-Boden-versink-Emoji). Wählt am 3. November

Die besten Marvel-Memes zu Chris Evans' Dick-Pic

Hier ein Bild von Ant-Man aus Endgame mit einer Variation des berühmten "Americas Butt"-Spruchs aus dem Team-Film:

So weit ich das beurteilen kann, ist das Amerikas Penis

Hier sehen wir ein Meme mit Robert Downey Jr. aus dem ersten Iron Man-Film

Robert Downey jr. wenn er zu den Bildern von Chris Evans aufwacht

Die Trending-Anzeige von Twitter kann tückisch sein. Marvel-Fans haben den Abgang von Chris Evans als Captain America offenbar immer noch nicht verarbeitet

Ich, wie ich Twitter öffne, und sehe, dass Captain America trendet, ich erwarte einen neuen Film und sehe etwas anderes ...

Und hier wahrscheinlich das Meisterstück unter den Memes: Das Lehrvideo aus Spider-Man: Homecoming, haargenau auf die Situation angewendet, klare Pointe, starker Effekt:

Du hast also deine eigenen Nudes geleakt.

Ob Captain America die ganzen Referenzen verstanden hätte?

