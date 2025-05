Der finale Story-Arc der 2. Staffel von Andor wartet mit einem ganz besonderen Wiedersehen auf: In einer Flashback-Sequenz finden wir uns auf dem schönsten Planeten des Star Wars-Universums wieder.

Zuletzt entfalteten sich Andor in extrem düsteren Star Wars-Bildern. Das Ghorman-Massaker verwandelt einen friedlichen Planeten in den Schauplatz eines Genozids, bei dem unzählige unschuldige Menschen ihr Leben lassen müssen. Dass Star Wars aber noch ganz andere Schauplätze zu bieten hat, zeigt das Finale der Serie.

Achtung, es folgen Spoiler!

Andor Staffel 2 enthüllt die Vorgeschichte von Luthen und Kleya – und kehrt dafür auf Naboo zurück

In den letzten drei Episoden der 2. Staffel, die gleichzeitig auch das Ende der Serie markieren, erwarten uns mehrere Flashbacks in die Vergangenheit von Luthen (Stellan Skarsgård) und Kleya (Elizabeth Dulau). Wie sich herausstellt, war Luthen früher ein imperialer Offizier, dessen Einheit in Kleyas Heimat für Tod und Verderben sorgte.

Als Luthen die junge Kleya entdeckt, rettet er sie und nimmt sie unter seine Fittiche. Gemeinsam beginnen die beiden mit dem Verkauf von galaktischen Antiquitäten sowie der Zusammenarbeit mit dem Widerstand gegen das Imperium. In diesem Zuge finden wir uns auf dem wohl schönsten aller Star Wars-Planeten ein: Naboo.

In der Prequel-Trilogie war die Heimat von Padmé Amidala ein zentraler Handlungsort. Seit dem 2005 erschienenen Star Wars: Episode III – Die Rache der Sith tauchte der traumhafte Planet allerdings in keinem neuen Live-Action-Projekt auf. Nun kehrt die 2. Staffel von Andor völlig unerwartet für einen kurzen Moment dorthin zurück.

Die Naboo-Szenen im Andor-Finale wurde am selben Schauplatz wie Die dunkle Bedrohung gedreht

Hever Castle, das zur Grafschaft Kent in Großbritannien gehört, fungierte als Schauplatz des Naboo-Flashbacks im Andor-Finale, wie ein Hintergrundbericht auf StarWars.com verrät. Dort war bereits Star Wars-Schöpfer George Lucas 1997 unterwegs, um eine Szene für Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung zu drehen.

Schlussendlich wurde diese zwar aus dem Film geschnitten. Wir wissen dennoch, wovon sie gehandelt hätte: Qui-Gon Jinn (Liam Neeson), Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) und Jar Jar Binks (Ahmed Best) betreten das Gelände des königlichen Palasts von Theed auf Naboo. Jetzt bekommen wir diese Ecke doch noch zu Gesicht.

Darüber hinaus wurden für den Naboo-Flashback in Andor Aufnahmen von Comer See in Italien verwendet, die damals im Rahmen der Dreharbeiten von Star Wars: Episode II – Angriff der Klonkrieger entstanden sind. Witzigerweise kamen diese ebenfalls zum Einsatz, als es darum ging, den Planet Ghorman zum Leben zu erwecken.

Es ist keine Seltenheit, dass ein neues Star Wars-Projekt auf das umfangreiche Fundus des Franchise bei Lucasfilm zurückgreift. Immer wieder werden alte Idee, verworfene Konzeptzeichnungen und diverses Archivmaterial ausgegraben, um ein neues Kapitel der Sternensaga zu erzählen. Andor macht da keine Ausnahme.