Anime-Event im Stream: Psycho-Pass könnt ihr direkt zu Hause schauen

Eigentlich sollte der Science Fiction-Anime Psycho-Pass: Sinners of the System nächste Woche im Kino laufen. Da dies derzeit unmöglich ist, könnt ihr ihn dafür im Stream sehen.

Mit seinen KAZÉ Anime Nights konnte der in Berlin ansässige Publisher in den vergangenen Jahren erfolgreich eine Kino-Event-Reihe installieren, in deren Rahmen mit Dragon Ball Super: Broly und One Piece: Stampede richtige Anime-Highlights liefen. Aufgrund der aktuellen Situation sieht sich das Unternehmen jedoch zu Änderungen gezwungen und orientiert sich an der US-amerikanischen Konkurrenz.

Aus Kino-Event wird Digital-Event: Psycho-Pass-Film als Stream

Denn ähnlich wie es derzeit Filmstudios wie beispielsweise Universal oder auch Warner Bros. handhaben, die aktuelle Filme wie Der Unsichtbare und Birds of Prey im Stream oder hierzulande bei Sky zur Verfügung stellen, verlegt KAZÉ nun den nächsten Ableger seiner Anime-Nights in die digitale Welt. Im Rahmen einer Pressemitteilung gab das Unternehmen bekannt, Psycho Pass - Sinners of the System werde im Stream angeboten.

Dieser Schritt erfolgt aufgrund der "gegenwärtige[n] Corona-Krise". Ab dem 31. März um 20 Uhr kann der Film auf Anime on Demand mit dem KAZÉ Anime Nights Virtual Ticket für 48 Stunden lang zuhause geguckt werden. Dabei steht Psycho-Pass: Sinners of the System wahlweise mit deutscher Synchronisation oder im japanischen Originalton mit deutschen Untertiteln zur Verfügung.

Für das Virtual Ticket wird eine Zahlung von 9,95€ fällig und muss, da es nicht im Abo enthalten ist, über eine Sonderseite erworben werden. Das Ticket beinhaltet außerdem eine Kauflizenz, die zum Release von Psycho-Pass: Sinners of the System im zweiten Halbjahr 2020 automatisch freigeschaltet wird. Des Weiteren gewährt das Virtual Ticket 14 Tage Zugriff auf das Abo-Programm von Anime on Demand, welches unter anderem Zugriff auf Anime-Hits wie Attack on Titan und Bleach gewährt.

Darum geht es im Anime Psycho-Pass: Sinners of the System

Psycho-Pass, welches von den Ghost in the Shell-Machern bei Production I.G. geschaffen wurde, spielt in einer dystopischen futuristischen Welt. In dieser werden sämtliche Menschen vom Sybil-System überwacht, das jeden ständig auf sein kriminelles Potential hin untersucht. Die Filmtrilogie Sinners of the System füllt Lücken in der Timeline der Anime-Serie aus und rückt dabei verschiedene bekannte Charaktere in den Fokus.

Psycho-Pass: Sinners of the System ist ab dem 31. März um 20 Uhr für 48 Stunden auf Anime on Demand im Stream verfügbar.

